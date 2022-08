Le principali caratteristiche che deve avere il miglior conto corrente

Trovare un buon conto corrente oggi è più semplice rispetto al passato: il vecchio metodo del passaparola è stato sostituito infatti dalle recensioni online, su siti affidabili, e da strumenti noti come comparatori.

Un comparatore, in pratica, consente di individuare la soluzione che si avvicina di più alle proprie necessità in pochi minuti, permettendo di analizzare in una sola pagina web i vantaggi e gli svantaggi di varie proposte di conti correnti.

Quali sono le caratteristiche che un conto dovrebbe possedere oggi per poter rientrare nella classifica dei migliori conti correnti? Proviamo ad analizzare il mercato attuale, concentrandoci sulle soluzioni più convenienti, ovvero i conti correnti online.

Scopri qual è la banca migliore per aprire un conto corrente

Come trovare il miglior conto corrente online

Partiamo subito dal dire che non è possibile parlare di conto corrente migliore in modo oggettivo, in quanto quello che potrebbe rappresentare il meglio per determinate categorie di utenti potrebbe non esserlo per altre.

Ecco perché cercheremo di fare un discorso che riesca a raggruppare esigenze comuni alla maggior parte degli utenti. La prima è, senza dubbio, quella del risparmio, in un periodo storico in cui l’inflazione, dunque l’aumento dei prezzi, ha provocato una situazione di disagio economico in tanti soggetti non particolarmente abbienti.

Rinunciare al conto corrente per risparmiare non è una scelta da prendere davvero in considerazione. Piuttosto, quello che si dovrebbe cercare di fare è ridurre le spese di gestione del conto, attraverso la sottoscrizione di un conto corrente online, e la diversificazione dei propri investimenti, mettendone per esempio una parte su un conto deposito.

Scopri qual è il miglior conto corrente a zero spese per le tue esigenze

Un conto corrente, poi, soprattutto nel 2022, dovrebbe essere facile da gestire. Tornando al già citato conto online, attivandone uno si avrà la possibilità di tenere sotto controllo i propri soldi direttamente dallo smartphone o dal PC, senza la necessità di dover uscire di casa. In più si potranno effettuare tutte le operazioni tipiche di un conto tradizionale, come per esempio i bonifici, che sarà possibile fare online, in totale sicurezza.

Per quanto riguarda eventuali carte di pagamento associate al conto – tra carte di debito, carte di credito e carte prepagate – si riceveranno direttamente presso il proprio domicilio. Nelle prossime righe analizzeremo alcuni dei migliori conti correnti che oggi è possibile attivare online, ideali se si vuole risparmiare e avere al contempo accesso a un conto corrente estremamente pratico.

Confronta i migliori conti correnti online zero spese

Migliori conti correnti online 2022: top 5

Quella che segue non è una classifica di tutti i conti correnti che è possibile valutare tra le proposte disponibili solo online, ma una classifica di 5 soluzioni davvero convenienti che si consiglia di prendere in considerazione.

NOME CONTO CORRENTE CARATTERISTICHE E COSTI 1. Conto corrente BBVA Conto corrente con canone gratuito che presenta una serie di vantaggi in fase di sottoscrizione, come per esempio: cashback del 20% fino a 100 euro per il primo mese

cashback dell’1% fino a 30 euro nei successivi 12 mesi

passaparola, quindi il programma che permette di ottenere 100 euro per 5 amici invitati a sottoscrivere questo conto corrente online Tra i servizi inclusi, si annoverano i bonifici istantanei gratuiti in tutta l’area SEPA e i prelievi di contante a costo zero a partire da 100 euro, presso qualsiasi sportello ATM in Italia e in tutti i Paesi della zone euro 2. Conto corrente Widiba Widiba è un conto corrente online con canone gratuito per i primi 12 mesi, con carta di debito inclusa a costo zero e applicazione da scaricare sul cellulare per gestire il conto in qualsiasi momento (è sufficiente avere accesso a una connessione a Internet) 3. Conto corrente Webank, di Banca BPM Webank propone un conto online con canone annuo gratuito, che si potrà aprire in soli 3 giorni tramite SPID Si caratterizza per la presenza di carte di pagamento a costo zero, applicazione mobile e area clienti su desktop, bonifici online gratuiti e un gran numero di operazioni quali domiciliazioni, ricariche telefoniche, pagamento bollo auto 4. Conto corrente Crédit Agricole online La versione online del conto proposto dal celebre istituto Crédit Agricole è un conto a zero spese, che si potrà aprire in soli 5 minuti, con il quale si avrà a propria disposizione una carta VISA per pagare anche tramite Apple Pay e Google Pay e un cashback in buoni regalo Amazon da 100 euro 5. Conto corrente SelfyConto di Mediolanum Conto corrente online che prevede il canone gratuito per tutti i clienti che hanno meno di 30 anni e canone gratis per 12 mesi per tutti gli altri clienti Vantaggioso per la carta di debito gratuita associata al conto e i prelievi a costo zero in tutta la zona euro