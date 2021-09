Le offerte per gas e riscaldamento: come prepararsi all’inverno ora

L’autunno è iniziato da pochi giorni e non manca troppo tempo all’accensione del riscaldamento in alcune Regioni italiane, evento che porterà a un aumento dei consumi di gas e, dunque, a un rincaro sulle bollette.

Cosa si può fare per prevenire in anticipo i rialzi in bolletta, considerato anche il fatto che dal mese di ottobre 2021 è stato stimato un incremento del costo della bolletta del gas pari al 30% in Maggior Tutela? Vediamo di seguito quali sono i migliori consigli in materia.

Come risparmiare sulle offerte gas

Il metodo più semplice per riuscire a risparmiare sulla bolletta del gas consiste nel passare a una delle offerte disponibili sul mercato libero dell’energia e del gas naturale, il quale diventerà obbligatorio per tutti a partire dal 1° gennaio 2023.

Come si trova la soluzione che si adatta meglio alle proprie esigenze, considerato che i fornitori presenti nel mercato libero sono in numero sempre crescente? La risposta è rappresentata dall’utilizzo di un comparatore di offerte gas, come quello disponibile su SOStariffe.it.

Si tratta di uno strumento che permette di effettuare delle simulazioni sui costi di una determinata promozione, partendo dai propri dati di consumo reale, oppure inserendo parametri quali:

il numero di componenti del proprio nucleo familiare;

la grandezza della propria abitazione;

i motivi principali per i quali si utilizza il gas in casa.

Scopri le offerte gas più convenienti del mercato libero dell’energia

Quali sono le migliori offerte gas da sottoscrivere online

Effettuando un confronto tra le offerte gas attualmente disponibili nel mercato libero, è stata fatta una simulazione basata su una famiglia di 3 persone, che abita in una casa di 75 metri quadri.

Le offerte gas più convenienti tra quelle individuate, sono le seguenti:

Edison Web Gas;

Special Gas 100 di Enel;

Nenvenuto Gas di NeN;

Pulsee ZeroVentiquattro Gas.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche e quanto si potrà risparmiare rispetto ai costi del mercato tutelato.

Edison Web Gas

Edison permette di sottoscrivere un’offerta sul gas che prevede uno sconto pari a 50 euro sulla materia prima.

Si tratta di un’offerta con la quale si potranno risparmiare circa 40 euro in un anno rispetto alla Maggior Tutela e che si caratterizza per i seguenti benefici:

l’attivazione gratuita;

il prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi;

il programma fedeltà EdisonVille, con premio di benvenuto;

l’assistenza tutti i giorni della settimana a qualsiasi ora per interventi domestici, con Prontissimo Casa.

Special Gas 100 di Enel

Anche Enel propone una soluzione per la fornitura di gas con prezzo bloccato, con la quale sarà possibile:

risparmiare poco più di 20 euro all’anno;

ricevere uno sconto di 50 euro per il primo anno di fornitura.

Nenvenuto Gas di NeN

NeN è un fornitore con il quale si avrà diritto a un’offerta esclusiva, che corrisponde a uno sconto di 48 euro sul gas, applicato direttamente in bolletta.

Tra i vantaggi inclusi, si annoverano:

l’impronta CO2 azzerata per tutti i clienti;

la rata fissa della bolletta, che sarà aggiornata ogni anno sulla base dei consumi effettivi;

il prezzo bloccato per 36 mesi;

l’iniziativa Invita un amico, con la quale sarà possibile azzerare la rata mensile;

l’attivazione online in soli 5 minuti e la gestione totale da PC o da smartphone;

un risparmio di circa 18 euro rispetto alla Maggior Tutela.

Pulsee ZeroVentiquattro Gas

Pulsee mette a disposizione un’offerta gas con la quale sarà possibile ottenere un risparmio di circa 16 euro rispetto ai prezzi del mercato tutelato. Per ottimizzare la convenienza della proposta di Pulsee, si consiglia di attivare questa promozione in modalità Dual Fuel, ovvero insieme alla rispettiva offerta sulla componente luce.

Tra i punti di forza di ZeroVentiquattro Gas, si annoverano:

il prezzo bloccato per 12 mesi;

il prezzo del gas scontato del 60%;

la gestione totale della promozione sul web.

Quelle citate sono solo alcune delle proposte che si possono attivare nel caso di passaggio al mercato libero: basterà effettuare una simulazione con il comparatore di tariffe per scoprire quali sono le proposte più vantaggiose per le proprie esigenze.

In generale, si consiglia di:

puntare su un’ offerta gas con prezzo bloccato : le stime sui prossimi mesi hanno previsto degli aumenti di costo derivanti dai rincari delle materie prime che avranno ripercussioni dirette anche sulle promozioni del mercato tutelato;

attivare una promozione di tipo Dual Fuel, ovvero un’offerta luce e gas con lo stesso fornitore: in questo modo si avrà diritto a sconti maggiori rispetto alla sottoscrizione singola di un’offerta, o al fatto di avere una tariffa luce e una gas con due provider diversi.