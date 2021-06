Le offerte per azzerare l’imposta di bollo sul conto corrente

Sono tanti i modi che permettono di risparmiare sui costi di gestione e mantenimento di un conto corrente, tra i quali rientra anche la famigerata imposta di bollo. Attivando un conto corrente online si potranno raggiungere entrambi gli obiettivi.

Sarà, infatti, possibile avere un conto con canone a costo zero e, al contempo, scegliere le banche che si caricano il costo dell’imposta di bollo e propongono dei conti correnti online con imposta di bollo gratuita.

Si ricorda che tale imposta ha un costo di 34,20 euro all’anno nel caso delle persone fisiche, mentre raggiunge quota 100 euro nel caso delle persone giuridiche. Solitamente questo costo fisso viene addebitato il 31 dicembre di ogni anno, oppure alla data di cessazione del conto corrente.

Vediamo di seguito quali sono le migliori offerte con imposta di bollo azzerata che possono essere attivate direttamente sul web, senza dover sostenere costi di attivazione, grazie alla scelta di un conto corrente online.

L’imposta di bollo non si paga già sui conti correnti che abbiano una giacenza media inferiore ai 5.000 euro, oppure nel caso dei correntisti con un reddito inferiore agli 8.000 euro all’anno.

Attivare un conto corrente online con imposta di bollo gratuita è la migliore soluzione per risparmiare su questo costo può essere sottoscritto da qualsiasi tipologia di cliente. Tra le offerte che possono essere attivate direttamente online, ci sono quelle di:

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche principali, ricordano che, trattandosi di conti correnti online, potranno aperti e gestiti direttamente da PC, tablet e smartphone grazie ai servizi di Internet e mobile banking.

N26 è una digital bank che propone un conto corrente con imposta di bollo gratuita, che potrà essere attivato direttamente dalla propria abitazione, con un semplice selfie. Si tratta di un conto:

Permette di pagare anche tramite Google Pay e Apple Pay, quindi dal proprio smartphone, e si propone come la soluzione ideale anche nel caso di acquisti all’estero, poiché garantisce i pagamenti con carta i valuta estera gratuiti.

Tra gli altri vantaggi che si possono ottenere scegliendo il conto corrente N26 con imposta di bollo azzerata ci sono anche:

Crédit Agricole offre un conto corrente online a canone zero e con imposta di bollo gratuita, nel quale è inclusa anche una MasterCard debit con cui prelevare in tutto il mondo ed effettuare anche acquisti online.

Le operazioni bancarie potranno essere gestite comodamente dall’applicazione dedicata, con la quale potranno essere effettuati bonifici SEPA online gratuiti e pagamenti direttamente dalla rubrica.

Tra i servizi che si potranno attivare gratuitamente ci sono anche le domiciliazioni bancarie e l’invio dell’estratto conto e del documento di sintesi periodico, direttamente online.

Per quanto riguarda i bonifici allo sportello:

Oltre alla carta di debito gratuita associata al conto, sarà possibile aggiungere anche la carta di credito a pagamento Nexi Classic, disponibile al costo di 40,99 euro all’anno.

Con il conto corrente online di Crédit Agricole si potranno ricevere anche:

Tinaba offre un conto corrente con carta MasterCard associata che si caratterizza per la gratuità dell’imposta di bollo, dei bonifici SEPA e del canone mensile, che sarà del tutto azzerato.

L’attivazione di questo conto corrente con imposta di bollo azzerata permetterà di ricevere 10 euro di sconto di benvenuto e di accedere a tutti i vantaggi della carta, tra i quali si annoverano: