Le offerte per attivare una carta di credito senza conto corrente

Attivare una carta di credito senza conto corrente è sicuramente una soluzione interessante perché ancora oggi sono tanti gli italiani che non hanno un conto corrente attivo. Ci sono diverse opzioni che possono essere valutate a questo proposito.

In particolare, qualora si stesse cercando proprio una carta di credito, si potranno valutare alcune soluzioni che sono comunque associate al conto corrente – perché è proprio sul conto che vengono poi addebitate le spese sostenute nel mese successivo. Si tratta delle carte di credito online, oppure di quelle che possono essere attivate anche se si ha un conto corrente attivo presso un altro istituto di credito.

In alternativa, si potrà optare per delle carte senza conto corrente che prendono il nome di carte conto e che sono dotate di IBAN. Vediamo di seguito quali sono le migliori offerte che è possibile attivare online.

Clicca per conoscere le migliori carte di credito attivabili online

La carta di credito di American Express chiamata Carta Oro potrà essere richiesta dai residenti in Italia, che abbiano un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro e che siano in possesso di un IBAN SEPA, a prescindere dall’istituto di credito.

Questa carta di credito prevede il canone annuo gratuito per il primo anno, che poi sarà pari a 14 euro al mese a partire dal 2° anno. Come avviene nel caso di tutte le carte di credito proposte da American Express, si avrà diritto a una serie di benefici.

Per esempio:

per i migliori eventi, esperienze online e una Card per andare al Cinema The Space;

si potranno proteggere i propri acquisti per 90 giorni fino a 2.600 euro in caso di furto o di danneggiamento del bene;

Oggi riuscire a ottenere una carta di credito è molto più semplice rispetto al passato. In molti casi sarà sufficiente attivare un conto corrente online in modo tale da avere una carta di credito a costi davvero molto bassi e senza particolari requisiti.

Vi rientrano, per esempio, le carte di credito che si possono associare al conto corrente digitale di Widiba, ovvero Widiba Carta Classic, che ha un costo annuale di 20 euro e un plafond di 1.500 euro, e Widiba Carta Gold, la quale ha invece un costo annuale di 50 euro e prevede un plafond di 3.000 euro.

Le due carte potranno essere attivate se si rispetta almeno una delle seguenti condizioni:

Tra le proposte disponibili online a un costo non particolarmente elevato troviamo anche la carta di credito Next Classic di Crédit Agricole, la quale ha un costo annuale di 30,99 euro e che comporta la sottoscrizione del conto corrente online con la stessa banca.

Si tratta, nello specifico, di un conto corrente con il quale è possibile risparmiare sul costo del canone mensile, che sarà praticamente completamente azzerato: conviene proprio per il fatto che si dovrà sostenere unicamente il costo della carta di credito e non anche quello del conto.

Chi è interessato ad attivare una carta di pagamento senza conto corrente avrà dalla propria la possibilità di scegliere una carta conto con IBAN, ovvero uno strumento che presenta delle caratteristiche intermedie tra un conto corrente e una carta.

Una delle migliori soluzioni disponibili in questo momento è rappresentata dalla carta conto Hype, disponibile al costo fisso mensile di 9,90 euro al mese: nel caso di attivazione online si riceverà anche un bonus di benvenuto pari a 25 euro.

La carta conto Hype è una carta di debito contactless appartenente al circuito World Élite MasterCard, che si caratterizza per un plafond di 999 euro e un limite massimo di prelievo pari a 250 euro.

Rientrano tra i suoi punti di forza la possibilità di pagare e prelevare gratis in tutto il mondo in qualsiasi valuta, l’assenza di commissioni sulle ricariche con carta, bollette, bollettini e i bonifici istantanei gratuiti.