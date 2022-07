Le offerte luce, gas e Internet: quando convengono davvero?

Fonte: 123rf

Nell’ultimo periodo, il numero delle offerte luce, gas e Internet non ha fatto altro che aumentare, complice un’attenzione sempre maggiore delle compagnie che operano nel settore energetico di offrire ai propri clienti dei servizi aggiuntivi.

Quello delle offerte combinate è un mondo che trova ampia diffusione anche tra gli operatori di servizi Internet, i quali puntano sempre di più sui servizi che prevedono anche l’intrattenimento.

Le offerte luce, gas e Internet sono un’altra tipologia di offerte combinate che è possibile attivare oggi e che può risultare molto conveniente. Vediamo quando si consiglia di sottoscriverne una e quali sono le migliori soluzioni disponibili oggi.

Quando attivare una promozione luce, gas e Internet

Considerato che la diffusione della fibra ottica non è ancora capillare su tutto il territorio italiano, in quanto ci sono ancora alcune zone scoperte, ci sono alcune cose da considerare nell’attivazione di un’offerta luce, gas e Internet.

La più importante consiste nel verificare di essere raggiunti dalla connessione Internet proposta dal provider di turno, effettuando un’analisi della propria copertura di rete, procedura gratuita e semplicissima.

Basterà infatti inserire sul sito dell’operatore scelto il proprio indirizzo di residenza e un indirizzo email e, in pochi minuti, si riceveranno i risultati del test: si potrà dunque conoscere quale sia la velocità di rete che si potrà raggiungere nel luogo in cui si abita.

In questo modo, si potrà valutare se una data offerta sia effettivamente conveniente oppure no. Ai vantaggi economici derivanti dall’attivazione di questa tipologia di pacchetto, si aggiunge un vantaggio pratico, ovvero l’avere a che fare con una sola azienda, anche lato fatturazione e pagamenti.

Tra le migliori offerte luce, gas e Internet disponibili oggi, che sono state individuate con l’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it, troviamo:

Sorgenia, già noto per le sue promozioni di tipo Dual Fuel, quindi attivabili su luce e gas insieme; Illumia, che propone spesso delle promozioni sottoscrivibili solo online.

Analizziamo più nel dettaglio i contenuti di queste offerte, al fine di individuarne i principali vantaggi e la convenienza, in un periodo storico caratterizzato da instabilità e continui rincari.

Offerte luce, gas e Internet Sorgenia

L’operatore Sorgenia ti permette di sottoscrivere un’offerta fibra + luce + gas a partire da 23,90 euro al mese: il provider indica subito al cliente interessato all’attivazione di questa offerta di procedere con la verifica della copertura di rete (cliccando sull’apposito tasto) in modo tale da avere la certezza di poter navigare con la fibra FTTH di Sorgenia, ovvero fino a 2,5 Giga in download.

L’offerta luce e gas inclusa si chiama invece Next Energy Sunlight, la quale prevede energia prodotta da fonti rinnovabili, 150 euro di sconto e un Welcome Gift del valore di 100 euro. Si caratterizza inoltre per la presenza di:

attivazione inclusa per i clienti più fedeli;

modem incluso, in comodato d’uso gratuito;

Beyond Energy, servizio di monitoraggio dei consumi luce,

In caso di attivazione della fibra Sorgenia con il solo contratto sulla fornitura di luce o solo sulla fornitura di gas, sarà previsto un costo fisso mensile di 26,90 euro (quindi la convenienza sarà ridotta).

Offerte luce, gas e Internet di Illumia

Illumia è uno degli operatori del mercato libero che si è fatto notare, grazie alla convenienza delle sue offerte luce e gas. Oggi mette a disposizione anche una promozione in fibra ottica, ovvero Illumia Wifi, disponibile al costo scontato per 12 mesi di 19,99 euro al mese (invece di 26,99 euro).

Questa promozione Internet casa prevede:

la fibra ottica FTTH;

un modem Wi-Fi, gratuito per i primi 12 mesi e poi disponibile a 2,99 euro al mese;

l’assenza di vincoli, quindi non c’è una durata minima contrattuale.

La promozione potrà essere associata alle offerte luce e gas sia dai già clienti Illumia, sia dai clienti che intendono attivare un’offerta luce, gas e Internet per la prima volta. Tra le migliori promozioni del momento, si può citare Luce e Gas Flex Web, che prevede uno sconto di benvenuto di 20 euro e prezzo indicizzato non ARERA.

Restando in tema di offerte combinate, si può segnalare anche la possibilità di ricevere uno sconto sull’attivazione dell’offerta Internet casa di Fastweb, previsto per i clienti Plenitude (ex Eni Gas e Luce).

L’offerta luce e gas Plenitude più Fastweb permette di risparmiare fino a 240 euro in 24 mesi e si poter usufruire dell’energia e dell’affidabilità di Plenitude e, al contempo, della fibra ultraveloce di Fastweb, in grado di raggiungere la velocità massima di 2,5 Giga in download (nelle zone coperte dalla fibra ottica FTTH, fermo restando che questo valore fa riferimento alla velocità nominale).