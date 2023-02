Le offerte dual fuel: risparmiare su luce e gas con un unico contratto

Attivare le offerte di energia elettrica e di gas più convenienti sul mercato libero è la strategia migliore per risparmiare. Chi, oltre a tagliare i costi, desidera anche semplificare la gestione delle bollette, può prendere in considerazione le offerte dual fuel: si tratta di un tipo di offerta in cui i costi per l’energia elettrica e per il gas sono riuniti in una sola bolletta.

Chi sottoscrive un’offerta dual fuel spesso beneficia di sconti e di promozioni che possono rivelarsi molto convenienti. In aggiunta ai vantaggi sul piano economico bisogna tener presente che avere una sola bolletta e un solo interlocutore semplifica di molto la gestione del contratto, che può essere controllato in ogni aspetto dal portare online del fornitore scelto.

Scopri la convenienza delle offerte dual fuel

Cosa sono e come funzionano le offerte dual fuel

Nelle offerte dual fuel vengono riunite in un’unica bolletta le forniture di elettricità e gas. Il cliente può decidere di attivare contemporaneamente le due forniture con una società specifica oppure può aggiungere la fornitura del gas a quella già attiva dell’elettricità o viceversa.

Naturalmente, prima di attivare un’offerta dual fuel è necessario verificare che il fornitore a cui si vuole fare affidamento copra la propria zona di residenza. Se è tutto ok da questo punto di vista si può procedere con l’attivazione delle due forniture.

Rispetto a un contratto standard cambia soltanto la gestione della bolletta, che comprende entrambi i tipi di consumo. Il vantaggio che deriva dall’attivazione di un contratto di questo tipo è sia economico, perché i fornitori spesso offrono tariffe scontate e vantaggi esclusivi ai clienti che scelgono un piano dual fuel, sia pratico.

Avere una sola fornitura fa sì che in caso di guasti o di problemi ci si debba rivolgere allo stesso servizio di assistenza e che attraverso la propria area cliente sul sito del fornitore si possano controllare i consumi di luce e gas in un’unica sessione.

Dover pagare una sola bolletta per saldare i propri consumi di elettricità e gas permette anche di risparmiare le commissioni previste per il pagamento del bollettino se non si usa il servizio di domiciliazione sul conto corrente

Risparmia attivando un’offerta dual fuel

Le caratteristiche delle tariffe dual fuel da valutare

Nel valutare la convenienza di un’offerta dual fuel bisogna analizzare le caratteristiche delle tariffe, allo stesso modo in cui si analizzano le tariffe individuali di elettricità e gas.

Anche quando si opta per un contratto di questo tipo è possibile scegliere tra tariffe dell’elettricità monorarie e biorarie, la cui convenienza varia a seconda che si consumi l’energia durante tutto il giorno o principalmente la sera o durante il fine settimana.

Un altro aspetto da considerare quando si analizzano le offerte luce e gas combinate è il tipo di prezzo applicato. I fornitori potrebbero offrire una tariffa con prezzo bloccato per un determinato periodo di tempo oppure un contratto con prezzo indicizzato. In questo secondo caso i consumi sarebbero addebitati applicando un prezzo variabile e legato all’andamento del prezzo di riferimento all’ingrosso della luce o del gas.

Confronta le migliori offerte dual fuel

Come attivare un’offerta dual fuel per risparmiare

Scegliere un’offerta congiunta luce e gas è conveniente in modo particolare per chi fa il passaggio dal mercato tutelato dell’energia e del gas al mercato libero. Approfittando degli sconti forniti dalle società che propongono offerte dual fuel si può ottenere un risparmio notevole sulle proprie bollette.

È comune trovare bonus di benvenuto per chi attiva questo tipo di offerta o beneficiare di sconti al raggiungimento di una certa soglia di consumo. In altri casi i fornitori propongono ai clienti un programma fedeltà che permette di ottenere premi accumulando punti calcolati sulla base dei propri consumi di luce e gas.

Attraverso un confronto delle tariffe proposte dagli operatori è possibile individuare le migliori offerte dual fuel e procedere con la scelta di quella più adatta alle proprie esigenze.