Le migliori carte di credito di novembre 2022

Le carte di credito sono strumenti di pagamento che stanno avendo una sempre maggiore diffusione, anche in relazione al fatto che ci sono più opportunità – e che i costi si sono abbassati rispetto al passato.

Questa regola vale soprattutto per le carte di credito facili da richiedere online, ovvero delle soluzioni che sono legate alla sottoscrizione di un conto corrente online a zero spese. Quali sono le cose da sapere prima di richiedere una carta di credito?

Come si possono trovare le migliori soluzioni in un settore caratterizzato da un numero sempre maggiore di offerte? La risposta dipende da quello che si sta cercando e da quanto si vorrebbe spendere, ogni mese/anno.

Migliori carte di credito: cosa significa

Il termine migliore è un po’ controverso, nel senso che non esiste una soluzione che possa essere considerata migliore in modo oggettivo. Tuttavia ci sono dei parametri che possono aiutare a costruire questo concetto, quindi a trovare la carta che si adatta al meglio a quello che si sta cercando.

Le domande che bisognerebbe porsi quando si valuta una determinata carta di credito, potrebbero intanto essere:

è sicura, ovvero dietro c’è un istituto bancario solido e affidabile, che sia dotato anche di elevati standard tecnologici per la protezione dei propri dati? quanto voglio spendere? Sono consapevole che, oltre al costo mensile della carta, potrebbero essere previsti dei costi accessori e che le carte di credito non sono consigliate per prelevare contanti, viste le commissioni in genere elevate? sono interessato ad altri servizi, come una copertura assicurativa per un viaggio all’estero o a sconti sul noleggio di un’auto? ho bisogno di un plafond elevato? Ho la necessità di pagare a rate?

Le ultime domande sono fondamentali perché solitamente a plafond elevati sono legati costi più alti, in particolare quello relativo al canone mensile di gestione. Nel caso del pagamento a rate, quindi della scelta di una carta di credito revolving, sarebbero previsti ulteriori costi, che sono quelli degli interessi applicati sulle singole rate.

Nelle prossime righe saranno analizzate alcune carte di credito molto interessanti, da prendere in considerazione nel mese di novembre 2022.

Carte di credito Widiba

Widiba è una banca digitale che permette di attivare un conto online con canone gratuito per i primi 12 mesi, con inclusa una carta di debito a costo zero, da poter utilizzare per i bonifici online gratuiti.

Tra i vantaggi di questo conto corrente online, troviamo anche la possibilità di richiedere delle carte di credito con costi e plafond differenti. Per esempio, si possono citare:

Widiba Carta Classic , che ha un costo di 20 euro all’anno e un fido di 1.500 euro al mese;

Widiba Carta Gold, che a fronte di un costo annuale di 50 euro, permette di poter usufruire di un fido mensile più elevato, pari a 3.000 euro.

Per richiedere una carta di credito Widiba si dovrà avere un’entrata mensile di 800 euro, oppure una giacenza media sul conto pari a 3.000 euro.

Carta di credito MasterCard Gold di ING

La carta di credito MasterCard Gold con plafond da 1.500 euro è una carta che si potrà richiedere attivando (o dopo aver attivato) il conto corrente online di ING, noto come conto corrente Arancio.

Una carta ideale non solo per gli acquisti dal vivo, ma anche per quelli online, che potrà essere utilizzata sia nella modalità a saldo, sia in quella revolving, quindi attivando il piano PagoFlex per i pagamenti a rate (che consente anche di azzerarne il canone).

Per le attivazioni del conto corrente Arancio che avverranno entro il 31 dicembre 2022, la carta sarà gratuita per 12 mesi. Poi avrà un costo di 2 euro al mese, che potrà essere azzerato con una spesa mensile effettuata con la stessa pari a 500 euro.

Carte di credito American Express

American Express mette a disposizione un gran numero di carte di credito, con servizi, plafond e costi differenti, che possono essere utilizzate in tutto il mondo.

Per richiederne una, si dovrà essere certi di possedere i requisiti reddituali richiesti dall’istituto, che in alcuni casi sono pari a un reddito lordo annuo di 11.000 euro, mentre in altri possono partire da 25.000 euro.

Le carte American Express garantiscono non solo altissimi livelli di protezione nei pagamenti, ma anche servizi e funzionalità di diverso tipo, come il cashback, la protezione antifrode o piani assicurativi per viaggiare con maggiore leggerezza.

Possono inoltre essere richieste anche se si ha già un conto corrente attivo con un altro istituto di credito.