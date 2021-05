Le migliori carte di credito di maggio 2021: offerte e promozioni

editato in: da

Se fino a qualche tempo fa le carte di credito erano ancora privilegio di pochi, nel corso degli anni la situazione ha subito un’evoluzione e i requisiti necessari per ottenerne una sono divenuti meno rigidi, ampliando in questo modo la platea dei possibili richiedenti.

Vantaggi di una carta di credito

Le carte di credito sono strumenti di pagamento che:

si differenziano dalle altre carte per la presenza di un plafond e per il fatto che si possono effettuare dei pagamenti superiori a quello che è il saldo disponibile in quel momento sul conto, grazie al fatto che gli importi necessari vengono anticipati dall’istituto di credito ;

richiedono in genere un canone mensile o annuale di gestione;

possono essere utilizzate per partecipare al bonus cashback e ricevere, dunque, il 10% dei rimborsi effettuati durante le fasi di durata del programma.

Fatta questa breve introduzione sulle peculiarità delle carte di credito, ci si potrà chiedere quali sono i metodi più efficaci per riuscire a individuarne una. Uno dei più semplici e veloci è rappresentato dal meccanismo della comparazione. Vediamo di seguito alcune delle offerte e promozioni disponibili a maggio 2021 che sono state trovate con l’aiuto del comparatore di carte di credito di SOStariffe.it.

Carte di credito online: le migliori soluzioni di maggio 2021

Solitamente, dopo aver effettuato un’analisi comparativa delle varie carte di credito disponibili online, si dovrebbe prima procedere con l’attivazione del conto corrente al quale sarà associata la carta.

Tra le migliori proposte disponibili nel mese di maggio 2021 ci sono quelle:

della digital bank Widiba , che permette di richiedere due diverse tipologie di carte di credito, ovvero la versione Classic e quella Gold;

il conto corrente online di Crédit Agricole, grazie al quale sarà invece possibile richiedere l’attivazione della carta di credito Nexi Classic.

Ecco quali sono le caratteristiche delle carte di credito elencate e quelle dei relativi conti correnti.

Conto e carte di credito di Widiba

Widiba è una banca 100% digitale che propone un conto corrente online a canone zero, in caso di attivazione entro il 30 giugno 2021 e per tutti i nuovi clienti. Il conto potrà essere aperto direttamente dalla propria abitazione, tramite il riconoscimento via webcam e in soli 5 minuti.

Tra le sue caratteristiche principali, ci sono:

la carta di debito gratuita;

i bonifici SEPA gratuiti;

i prelievi di contante superiori a 100 euro gratuiti in tutte le banche in Italia;

il deposito titoli incluso;

la possibilità di scegliere tra linea libera e linee vincolate;

la PEC e la firma digitale gratuite.

Per quanto riguarda le carte di credito che potranno essere associate al conto, si tratta di:

Widiba Carta Classic , la quale ha un costo pari a 20 euro all’anno e prevede dei limiti di spesa fino a 1.500 euro al mese;

Widiba Carta Gold, che ha invece un costo pari a 50 euro all’anno e un limite di spesa pari a 3.000 euro al mese.

Le due carte potranno essere ottenute se si possiede un patrimonio complessivo di almeno 3.000 euro o nel caso di accredito di uno stipendio mensile di almeno 800 euro.

Conto e carte di credito di Crédit Agricole

Crédit Agricole propone un conto corrente online a zero spese che include una carta di debito MasterCard, da utilizzare anche per i pagamenti online. Il conto corrente di Crédit Agricole si caratterizza per il fatto di:

poter essere aperto online , in pochi minuti;

effettuare bonifici SEPA gratuitamente;

poter essere gestito direttamente da casa, tramite l’utilizzo dei servizi di Internet e mobile banking.

In caso di sottoscrizione online entro il 30 giugno 2021, se si richiederà la carta MasterCard debit si avrà la possibilità di poter ottenere un buono Amazon del valore di 100 euro. Per farlo si dovrà effettuare una spesa di almeno 500 euro o un minimo di 10 transazioni con la carta di debito EasyPlus entro 60 giorni dall’apertura del conto corrente.

Per quanto riguarda la carta di credito associato al conto, si tratta di Nexi Classic: la si potrà utilizzare per effettuare acquisti online, sia in Italia sia all’estero, e pagare comodamente il mese successivo.

La carta Nexi Classic permetterà di pagare a rate, scegliendo se rateizzare un singolo pagamento o diverse spese. I movimenti della carta potranno essere tenuti sotto controllo in qualsiasi momento, attivando il servizio di Alert SMS e la protezione 3D Secure, la quale permetterà di tutelare i propri acquisti online.

