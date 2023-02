Le carte di credito premium: valgono davvero la pena?

Molte banche includono all’interno della propria offerta di prodotti finanziari anche le carte di credito premium. Si tratta di carte di credito rilasciate a condizioni particolari e rivolte a uno specifico segmento di clientela. In genere, questo prodotto viene proposto ai clienti che hanno requisiti di reddito e di spesa piuttosto elevati e permettono l’accesso a programmi riservati e a vantaggi esclusivi.

Esistono carte di credito premium che appartengono a tutti i circuiti di pagamento internazionali più conosciuti. Anche se ogni prodotto ha delle caratteristiche che lo rendono unico, confrontando le carte si possono individuare dei punti in comune che è bene conoscere quando si sta valutando la convenienza di questo tipo di carta di credito.

Attiva una nuova carta di credito premium

Come funzionano le carte di credito premium

Le carte di credito premium hanno un funzionamento del tutto simile a quello di una normale carta di credito. In aggiunta, permettono alla persona che ne è titolare di accedere a dei servizi riservati e a programmi esclusivi proposti dalla banca emittente.

In alcuni casi le carte di credito premium lasciano al titolare la possibilità di scegliere se rimborsare le spese a saldo oppure se rateizzare i costi, con un tasso di interesse vantaggioso. Spesso anche i costi di gestione della carta sono inferiori, prevedendo ad esempio commissioni più basse per i prelievi di contante fatti in Italia o all’estero.

A fare la differenza tra una carta standard e una di tipo premium è l’insieme di servizi a cui si ha accesso. In genere le carte premium sono la scelta ideale per le persone che viaggiano spesso per motivi personali o professionali. Usando la carta di credito è possibile usufruire di sconti e promozioni su ristoranti, hotel e servizi di autonoleggio, ad esempio, e accedere gratuitamente a migliaia di lounge aeroportuali in giro per il mondo.

Ciascun istituto di credito emittente di carte premium stabilisce i requisiti che bisogna rispettare per poterne richiedere una. Solitamente può farne richiesta chi:

è maggiorenne;

è residente in Italia;

ha un reddito annuo superiore a una certa soglia. Il reddito minimo richiesto varia a seconda del tipo di carta e del livello di servizi: American Express, ad esempio, richiede un reddito di almeno 25.000 euro lordi annui per la sua carta Oro e di almeno 45.000 euro lordi annui per la sua carta Platino.

Confronta le offerte delle banche e scegli la carta di credito più conveniente

Cosa distingue una carta di credito premium da una standard

Chi sottoscrive una carta di credito premium ha dei limiti di spesa più elevati e può accedere a tanti diversi servizi. Quasi tutte le banche hanno predisposto un programma fedeltà che riconosce ai clienti premi e vantaggi riservati riscattabili sulla base del livello di spesa raggiunto. Inoltre, permettono di ottenere sconti e promozioni da aziende partner.

Le carte di credito premium includono anche una copertura assicurativa che tutela il titolare contro vari tipi di rischio. La polizza comprende sia una copertura per gli acquisti fatti con la carta sia un’assicurazione di viaggio.

A differenza di chi ha una carta standard, i titolari di una carta premium possono partecipare a concerti, proiezioni cinematografiche ed eventi a condizioni vantaggiose e spesso hanno anche a disposizione un servizio di concierge.

Oltre che sul piano dei servizi, una carta di credito e una premium si differenziano anche su quello dei costi. In genere le carte premium sono concesse dietro pagamento di un canone annuo piuttosto elevato. Ci sono comunque alcune banche emittenti che offrono gratuitamente la carta per il primo anno o permettono di ridurre o azzerare il canone se si raggiunge una certa soglia di spesa.

Scopri quali sono le migliori carte di credito del periodo

Quando conviene una carta di credito premium?

Per valutare la convenienza di una carta di credito premium è necessario verificare di utilizzare a sufficienza i servizi a cui dà accesso la carta. Per chi viaggia spesso è certamente vantaggioso poter entrare gratuitamente nelle lounge degli aeroporti e risparmiare sui costi di hotel e ristoranti.

Usando un comparatore di carte di credito si può fare un rapido confronto tra i prodotti finanziari proposti dalle banche e trovare la soluzione migliore. Confrontando il canone annuale, i servizi inclusi e le altre condizioni economiche si può individuare la carta di credito premium più conveniente e procedere con l’attivazione direttamente online.