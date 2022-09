Le carte di credito con la sicurezza antifrode più alta

Fonte: 123rf

Il rischio di utilizzo illecito di una carta di credito, con relativa clonazione della stessa o utilizzo dei dati online, sottratti in modo indebito e truffaldino, è ancora oggi una possibilità. Cambia il mondo, ma le frodi rimangono.

Nel corso del tempo, però, i sistemi di protezione delle carte di credito sono diventati sempre più elevati, aggiungendo livelli di protezione in più. Cerchiamo di capirne di più al fine di individuare quali carte abbiano la sicurezza antifrode più elevata.

Carte di credito antifrode: i sistemi di sicurezza più comuni

I sistemi disponibili oggi per garantire la sicurezza di una carta di credito si basano in genere sulla cosiddetta autenticazione a due fattori. Nel caso di pagamento online, per esempio, non sarà sufficiente inserire i dati della carta.

Sarà infatti previsto uno standard di protezione in più, che consisterà nell’inserimento di un codice PIN temporaneo, noto come OTP (One Time Password). Quest’ultimo si potrà ricevere via SMS, email, oppure potrà essere generato direttamente dall’applicazione collegata alla carta.

Un sistema di protezione simile è poi rappresentato dalle notifiche push in tempo reale che si possono attivare ogni qualvolta venga effettuata una transazione. In questo modo, in caso di utilizzo illecito della carta, si potrà essere informati fin da subito e contattare il servizio clienti per procedere con il blocco momentaneo della stessa.

Tra le carte di credito che hanno i sistemi antifrode più elevati, possiamo citare quelle American Express, delle quali sono disponibili diverse tipologie e che presentano anche altri vantaggi, come la possibilità di poter azzerare il canone. Vediamo di seguito alcune delle più richieste, individuate con l’utilizzo del comparatore di carte di credito di SOStariffe.it.

Carte di credito antifrode American Express

Tipologia di carta di credito antifrode American Express Canone fisso mensile 1. Blu American Express Canone gratuito per il 1° anno + cashback dell’1% sugli acquisti ogni anno 2. Carta Verde American Express Canone gratuito il 1° anno e pagamento dal secondo, a 6,50 euro al mese 3. Carta Oro American Express Canone gratuito per il 1° anno + 200 euro di sconto sugli acquisti spendendo 3.000 euro nei primi 3 mesi

Le tre carte inserite in tabella presentano caratteristiche differenti, ma tutte e 3 sono accomunate dal fatto di avere dei sistemi di protezione antifrode particolarmente elevati, che esamineremo nelle prossime righe.

1. Blu American Express

La carta Blu di American Express prevede un canone gratuito per il primo anno, mentre a partire dal secondo si dovrà pagare un importo annuale pari a 35 euro. Tra i vantaggi principali, troviamo il cashback.

Quest’ultimo consiste in un rimborso sugli acquisti di beni e servizi effettuati con l’utilizzo della carta, che avverrà sull’estratto conto ogni 12 mesi dall’emissione della carta, a condizione che:

la stessa sia ancora in corso di validità;

il suo titolare sia in regola con i pagamenti.

In merito alla protezione antifrode, è garantita:

la protezione antifrode nel caso di utilizzo illecito della carta da parte di terzi; la predisposizione gratuita della carta sostitutiva in caso di furto o smarrimento della stessa.

2. Carta Verde American Express

La carta di credito verde American Express prevede il canone gratuito per il primo anno, mentre dal secondo anno in poi sarà previsto un costo di 6,50 euro al mese, per un totale di 78 euro all’anno.

È prevista la protezione antifrode nel caso di utilizzo illecito della carta da parte di terzi, ma anche la predisposizione gratuita della carta sostitutiva in caso di furto o smarrimento della stessa.

I beni acquistato sono tutelati per 90 giorni fino a 1.300 euro (fatta eccezione per alcune categorie merceologiche). La carta è inoltre dotata di tecnologia 3D Secure, per garantire la giusta protezione dalle frodi durante un possibile acquisto online.

Non ci saranno limiti di spesa prefissati e si potranno inoltre ricevere ricompense aggiuntive, come per esempio l’iscrizione gratuita al Club Membership Rewards per accumulare punti e richiedere premi dal catalogo, oppure sconti per ridurre il saldo della carta.

3. Carta Oro American Express

La versione Oro della carta di credito American Express prevede il canone gratuito per il 1° anno, che avrà invece un costo di 14 euro al mese a partire dal secondo (per un totale di 168 euro all’anno).

Anche in questo caso è garantita la protezione antifrode, ma anche la protezione sugli acquisti, con una tutela di 90 giorni per i beni acquistati fino a 2.600 euro, nell’ipotesi di furto e danneggiamento.

Previsti anche:

il servizio World Travel Assist, per ricevere copertura fino a 3.000 euro su spese mediche e di assistenza legali durante un viaggio all’estero; uno sconto del valore di 200 euro qualora nei primi 3 mesi dell’emissione della carta si spendessero almeno 2.000 euro.