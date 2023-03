Le carte di credito a zero interessi: come funzionano e quando conviene utilizzarle

Le offerte delle banche in fatto di carte di credito si arricchiscono sempre di nuove proposte, caratterizzate da servizi innovativi o funzionalità particolari. Le carte di credito a zero interessi sono tra le novità più interessanti: si tratta di normali carte di credito che permettono di acquistare beni e servizi rimborsandoli a rate a costo zero.

Quando si utilizzano queste carte si può utilizzare il plafond per fare acquisti importanti o finanziare le proprie spese in modo flessibile, senza doversi preoccupare di ulteriori costi. Prima di sottoscrivere una carta di questo tipo è importante comprenderne il funzionamento e valutarne costi e rischi.

Come funzionano le carte di credito a zero interessi

Le carte di credito a zero interessi, come suggerisce il nome stesso, sono carte di credito che non applicano interessi passivi sulle somme rimborsate dal cliente.

Ci si può trovare di fronte a due diversi tipi di carte di credito:

carte di credito a saldo che permettono di rateizzare alcuni pagamenti, come quelli che superano una certa soglia di spesa;

che permettono di rateizzare alcuni pagamenti, come quelli che superano una certa soglia di spesa; carte di credito con rimborso rateale, che prevedono normalmente il rimborso di quanto speso frazionandolo in rate mensili.

Se la banca propone la sottoscrizione di una carta di credito a zero interessi permette alla clientela di restituire la somma di denaro spesa utilizzando la carta di credito senza costi aggiuntivi.

Quando conviene scegliere una carta a zero interessi

Una carta di credito a zero interessi può rivelarsi molto conveniente per alcune tipologie di clienti. Per valutare adeguatamente i vantaggi di questo prodotto è necessario analizzarne in dettaglio le caratteristiche e comprendere quali sono i costi richiesti dalla banca.

Il primo aspetto da valutare è il tipo di utilizzo che si può fare della carta. Nel caso di una carta a saldo che permette di rateizzare a costo zero gli acquisti più importanti la convenienza è massima. Nel caso invece in cui si tratti di una carta con rimborso rateale che permette di azzerare gli interessi solo per gli acquisti che superano una certa soglia di spesa, la convenienza va calcolata caso per caso.

Ipotizziamo che la banca permetta di rimborsare a costo zero solo gli acquisti che superano i 500 euro, mentre per il rimborso degli acquisti di importo inferiore richieda il pagamento degli interessi. In questo caso, se si fa un utilizzo quotidiano della carta potrebbe essere più conveniente usare una normale carta di credito a saldo. Nel caso in cui, invece, si utilizzi la carta di credito per fare acquisti importanti come arredi per la casa, polizze assicurative o servizi costosi, si avrebbe la possibilità di suddividere la spesa in più rate mensili, in genere da 6 a 18, senza pagare interessi.

Come trovare la carta di credito senza interessi migliore

Non è così comune trovare carte di credito a zero interessi. Solitamente le banche applicano un tasso di interesse, più o meno alto, sulle rate del rimborso. Tra tutte le carte di credito presenti sul mercato, le carte revolving – quelle che permettono di ricostituire il plafond versando delle quote mensili – sono le più costose in assoluto.

Confrontare le offerte delle banche è sempre la soluzione migliore per riuscire a trovare la soluzione più conveniente. Oltre a prendere in considerazione le sole carte di credito a zero interessi, è utile estendere la ricerca ad altri tipi di carte di credito. L’assenza degli interessi da pagare sulle rate non è infatti il solo elemento da considerare per verificare la convenienza della carta.

Per trovare la migliore carta di credito per le proprie esigenze è necessario sommare i costi di emissione, il canone annuo, gli eventuali interessi e le commissioni richiesti dalla banca. Solo mettendo a confronto i costi di una carta di credito standard con una a zero interessi è possibile farsi un’idea precisa della convenienza di ciascun prodotto, per procedere poi con l’attivazione della carta che risponde meglio alle proprie necessità.