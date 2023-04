Le carte di credito a saldo: come funzionano e come evitare i costi nascosti

Le carte di credito a saldo sono un’opzione conveniente per chi vuole fare acquisti a credito, ma nascondono spesso dei costi imprevisti che possono accumularsi rapidamente. Sapere come funziona questo tipo di carta e quali sono le spese associate al loro uso permette di difendersi dai costi nascosti e di farne un utilizzo vantaggioso.

Come funziona una carta di credito a saldo

Le carte di credito a saldo sono la versione più diffusa di questo prodotto finanziario. Il loro funzionamento è piuttosto intuitivo: le banche mettono a disposizione della persona titolare della carta una certa somma di denaro che può essere spesa a prescindere dalla reale disponibilità sul conto corrente.

Ogni carta può essere usata entro i limiti stabiliti dalla banca e la somma disponibile in totale prende il nome di plafond. Si parla di carta di credito a saldo perché il totale delle somme spese durante il mese viene saldato il mese successivo in un’unica soluzione.

Nell’offerta delle banche è possibile trovare varie tipologie di carte di credito, con costi e funzionalità diversi. La principale differenza è tra carte di base e carte premium. Le prime sono più economiche (spesso vengono offerte gratuitamente alla clientela) e permettono solamente di fare acquisti a credito. Le seconde, invece, hanno in genere un canone più elevato ma a fronte di tanti servizi extra, tra cui un’assicurazione di viaggio, sconti per chi viaggia spesso e servizi a cui si può accedere gratuitamente o a condizioni agevolate.

Cosa fare per evitare i costi nascosti delle carte di credito

Prima di sottoscrivere una carta di credito è essenziale verificare quali sono i costi richiesti dalla banca. Oltre a tener conto del canone mensile o annuale, è necessario verificare quali sono i costi associati ai diversi utilizzi della carta.

Una delle operazioni più costose è l’anticipo di contanti. La commissione richiesta dalle banche in questo caso può arrivare fino al 4% dell’importo prelevato. Alcune banche, pur offrendo una carta di credito a saldo, permettono al cliente di rateizzare la spesa e di rimborsare la quota di plafond utilizzato frazionandola in pagamenti più piccoli. Se si ha intenzione di usufruire di questa opzione è importante fare attenzione e valutarne attentamente la convenienza, dal momento che spese e tassi di interesse sono spesso piuttosto elevati.

Tra i costi nascosti bisogna citare anche le commissioni richieste per il rilascio di un duplicato della carta o di una seconda carta di credito. Ancora, un altro costo a cui prestare attenzione è quello relativo alle commissioni addebitate in caso di variazione del plafond.

Risparmiare usando una carta di credito a saldo non solo è possibile, ma è anche piuttosto facile se si riesce a trovare la carta che risponde perfettamente alle proprie necessità. Il modo migliore per riuscirci è mettere a confronto più carte di credito a saldo, in modo da capire quali sono i servizi offerti, quali sono i costi espliciti e quali quelli nascosti.

Per velocizzare e semplificare la ricerca ci si può affidare al comparatore di SOStariffe.it. Indicando ad esempio se si vuole utilizzare la carta a scopo personale o professionale, qual è l’importo di spesa mensile e se si vuole richiedere una carta in versione standard o gold si ottiene un elenco di alternative che potranno essere analizzate più in dettaglio.

Dal confronto tra i canoni, i circuiti di pagamento, i costi e i servizi a cui si ha accesso, è possibile identificare con precisione la soluzione migliore per sé.