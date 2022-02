Le 5 offerte luce e gas per nuove utenze di febbraio 2022

Quale fornitore energia elettrica è più conveniente? Qual è il fornitore gas con il quale si risparmia di più? Si tratta di domande che chiunque sia interessato all’attivazione di una nuova offerta luce e gas si sarà sicuramente posto.

In un mese di febbraio in cui i riscaldamenti si usano tantissimo e i prezzi luce e gas del mercato tutelato sono alle stelle, le offerte più convenienti si trovano sul mercato libero dell’energia e del gas naturale.

Quali sono i parametri da tenere a mente per valutare la migliore soluzione? E quali i fornitori che propongono le offerte più economiche? Ecco cosa sapere per riuscire a risparmiare di più sulle offerte luce e gas.

Offerte luce e gas: come scegliere

Nel momento in cui si è alla ricerca di una promozione luce e gas del mercato libero, ci sono alcuni parametri che possono davvero fare la differenza. Il primo consiste nella sottoscrizione di un’offerta con prezzo bloccato, l’unico modo per riuscire a non essere troppo influenzati dall’andamento del prezzo del mercato.

Un secondo parametro consiste nell’attivazione di un’offerta luce e gas con lo stesso operatore – in questo caso, si parlerà di tariffa Dual Fuel. Facendolo si potranno ottenere vantaggi sia dal punto di vista economico, sia sotto il profilo pratico.

Ulteriori fattori che si dovrebbe tenere a mente nella scelta sono poi:

la presenza della bolletta digitale, dalla quale si possono ottenere ulteriori sconti;

l’energia green, ovvero prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

la possibilità di domiciliare la bolletta direttamente sul proprio conto corrente, in modo da risparmiare tempo e costi (quelli legati al pagamento del bollettino postale).

Di seguito saranno elencate alcune delle migliori proposte luce e gas attualmente disponibili: saranno presentati anche i dati relativi a quanto si potrà risparmiare in un anno rispetto al mercato tutelato, che sono stati calcolati a partire da una famiglia di 3 persone.

5 Migliori offerte luce e gas di febbraio 2022

Le offerte più convenienti che si potranno sottoscrivere a febbraio 2022, sono quelle proposte da:

A2A; NeN; E.ON; Illumia; ACEA.

1. A2A Click Luce e Gas

Si tratta di un’offerta che si potrà attivare:

sia singolarmente, solo sulla luce e solo sul gas;

sia in modalità Dual Fuel.

La promozione in questione permetterà di risparmiare fino a 780 euro circa sulla bolletta della luce, ai quali si aggiunge un risparmio di circa 620 euro sul gas. Questa promozione prevede:

il prezzo bloccato;

la bolletta elettronica;

la gestione tramite area clienti;

il pagamento tramite RID.

2. NeNvenuto Luce e Gas

La promozione proposta da NeN potrà essere attivata sia in modalità singola, sia in modalità Dual Fuel. Si contraddistingue per la ricezione di bollette mensili e per prezzo bloccato fino a 36 mesi, come se si trattasse di un vero e proprio abbonamento a un provider.

L’energia è prodotta da fonti rinnovabili al 100% e in Italia: sarà previsto uno sconto di 48 euro sulla luce e uno di 36 euro sul gas. Questa tariffa permetterà di risparmiare:

fino a 620 euro sulla componente gas;

fino a 750 euro sulla componente luce.

3. E.ON Luce e gas insieme

Si tratta di una delle tariffe dual fuel più storiche tra quelle che si possono attivare nel nostro Paese, che prevede un risparmio annuo rispetto al mercato tutelato pari a quasi 700 euro.

L’offerta si caratterizza per:

il prezzo bloccato;

la tariffa monoraria;

l’energia prodotto da fonti rinnovabili;

uno sconto ulteriore del 10% sulla componente energia.

4. Illumia Extra Web

Quelle che abbiamo analizzato finora sono promozioni che risultano molto vantaggiose proprio perché si possono attivare come tariffa dual fuel. Se si puntasse alla sola sottoscrizione di una promozione luce, si consiglia di optare per Luce Extra Web di Illumia.

Questa offerta si caratterizza per:

il prezzo bloccato per 12 mesi;

l’energia 100% rinnovabile;

una tariffa di tipo monorario;

la possibilità di risparmiare fino a 675 euro all’anno rispetto al prezzo del mercato tutelato.

5. ACEA Come Noi Special Gas

Questa promozione sulla componente gas permette di risparmiare fino a 420 euro rispetto al costo della Maggior Tutela.

Si caratterizza per:

il contributo fisso gratuito per un anno;

il prezzo indicizzato TTF;

la bolletta web;

il pagamento tramite RID.

Si ricorda, infine, che passare al mercato libero non comporta costi aggiuntivi, potrà essere fatto in qualsiasi momento, prima della data in cui sarà obbligatorio per tutti (1° gennaio 2024) e che non prevede:

né l’interruzione della fornitura, che sarà garantita per tutto il periodo di passaggio definitivo;

né il cambio del contatore del gas, in quanto a cambiare non è il distributore.