Le 3 cose che puoi fare con il conto corrente online e non allo sportello in Banca

La sempre maggiore diffusione dei conti correnti online è sintomo di un’Italia che avanza: essendo molto radicato nel passato, quello bancario non è un settore facile da rinnovare. Eppure, l’innovazione si sta espandendo anche in settori che fino a qualche tempo fa erano considerati irraggiungibili.

Il mondo si divide tra chi ha già sperimentato i vantaggi dei conti correnti online e chi, invece, ancora non si fida e preferisce continuare a mantenere i rapporti con la filiale: in altri termini, si “obbliga” a dover andare in banca tutte le volte in cui deve eseguire una qualsiasi operazione.

In queste righe analizzeremo alcuni motivi per i quali scegliere un conto corrente online può essere davvero conveniente rispetto a quello che si può fare presso il tradizionale sportello bancario.

1. Il conto corrente online ti permette di risparmiare

Uno dei motivi principali per i quali si dovrebbe considerare l’attivazione di un conto corrente online è il fattore risparmio. Sono tanti gli utenti che, negli anni, si sono lamentati dei costi esorbitanti relativi alla gestione e al mantenimento di un conto corrente.

Le principali spese da sostenere per avere un conto saranno praticamente azzerate nel caso in cui si scegliesse di attivare un conto corrente online. Nella pratica, si potrebbe avere accesso:

al canone di gestione mensile a zero spese , o azzerabile nel caso in cui vengano rispettate determinate condizioni;

all’ assenza della marca di bollo , prevista per le giacenze medie trimestrali superiori a 5.000 euro, che potrebbe essere a carico dell’istituto di credito;

all’assenza delle commissioni applicate sui bonifici (a volte anche quelli verso l’estero) e sui prelievi di contante presso gli ATM di altre banche.

A proposito dei bonifici, sarà possibile effettuarli direttamente online, attraverso l’Area Clienti del sito ufficiale della banca, oppure effettuando l’accesso con le stesse credenziali tramite l’applicazione dedicata. Da quest’ultima si potranno fare tante altre cose, come per esempio pagare le bollette, effettuare ricariche telefoniche, controllare la ricezione dello stipendio.

2. Un conto online può essere gestito da remoto

Come si evince dal paragrafo precedente, il fatto di poter effettuare un’operazione bancaria senza dover mettere un piede fuori casa è uno dei principali vantaggi di un conto corrente online.

Nella pratica, si potranno disporre pagamenti, attivare domiciliazioni bancarie, e usufruire di diversi servizi, restando comodamente seduti sul proprio divano. Il conto potrà essere gestito:

tramite Internet banking, quindi utilizzando il proprio PC; tramite mobile banking, ovvero dallo smartphone.

Una delle domande che chi non ha mai avuto un conto corrente online si potrebbe chiedere, a questo punto, è la seguente: come faccio a sapere se quello che faccio da remoto è sicuro? Chi mi dà la certezza che le operazioni andranno a buon fine e che non perderò i miei soldi?

Bisogna sempre considerare che si tratta di banche che, di conseguenza, si sono dotate di sistemi di sicurezza dei pagamenti e di protezione dei dati degli utenti molto sofisticati. Un bonifico online fatto dal cellulare ha lo stesso livello di sicurezza del bonifico fatto allo sportello, da un operatore in carne e ossa. L’unica eventuale differenza è rappresentata dal fatto che un bonifico online potrà essere effettuato in qualsiasi momento, a qualsiasi ora, anche nel fine settimana (momenti in cui le banche sono, ovviamente, chiuse).

3. Il conto corrente online può essere monitorato in qualsiasi momento

Un altro grande vantaggio del conto corrente online è la possibilità di monitorare, in autonomia, ogni singolo movimento, anche in tempo reale. Sarà infatti possibile attivare le notifiche via mail o via SMS per essere informati sulle transazioni nel momento in cui avvengono.

Non sarà, quindi, necessario dover uscire di casa e richiedere un estratto conto cartaceo per avere la certezza di tutto quello che è stato fatto con il proprio conto corrente. In aggiunta, l’estratto conto mensile potrà essere ricevuto direttamente in versione digitale.

Un conto online, è, in altri termini, una versione semplificata e digitalizzata di un conto corrente tradizionale. Imparare a usarne uno è facile e immediato, anche se non si è particolarmente abituati alla gestione digitale dei propri soldi.

Oggi sono disponibili tante proposte commerciali, le quali vengono offerte da un lato, da istituti di credito full digitale, dall’altro, da banche tradizionali, che hanno messo in piedi i propri servizi digitali.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta: ecco perché analizzare bene il mercato attraverso un’analisi di tipo comparativo è il modo migliore per riuscire a individuare la soluzione più conveniente e che si adatta meglio alle proprie esigenze di gestione.