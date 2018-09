Lavoro, nel 2017 in Italia retribuzione media mensile pari a circa 1580 euro

editato in: da

(Teleborsa) Qual è lo stipendio medio di un dipendente italiano? Una domanda alla quale non è semplice rispondere poiché ovviamente sono tanti i parametri in ballo da prendere in esame, soprattutto considerando che la retribuzione varia in base al tipo dei professione che si svolge. Ad esempio, la RAL media più alta a livello settoriale è quella relativa al mondo della finanza (41.000 euro), mentre con 23.778 euro lordi chiude la classifica il settore agricolo.A dirlo, dando un’idea piuttosto precisa delle retribuzioni, ci ha pensato il Jp Salary Outlook 2018, realizzato dall’Osservatorio JobPricing, su dati forniti dalla società di consulenza HR Pros.

Il report rende noto che nel 2017 lo stipendio medio di un dipendente in Italia è stato pari a 29.380 euro lordi, in pratica, al netto, stiamo parlando di circa 1.580 euro mensili. E non c’è di certo da stare allegri: il dato, infatti, racconta una verità piuttosto allarmante perché accende i riflettori su un problema ossia la crescita a passo di lumaca delle retribuzioni nel nostro Paese. Basti pensare che nel 2015 il livello medio si era assestato a 1.560 euro. Praticamente, siamo fermi al palo.

E’ SEMPRE ETERNA LOTTA NORD- SUD – Altra questione su cui riflettere, che tra l’altro inquadra un problema atavico nel nostro Paese, è la differenza tra lo stipendio dei dipendenti del Nord e del Sud Italia. Ovviamente, come prevedibile, chi è occupato nel Settentrione, guadagna ben il 7,1% in più di chi è occupato nelle zone centrali del Paese e addirittura il 17,3% in più degli occupati al Sud o nelle Isole.

Numeri alla mano, tra le Regioni dove i dipendenti guadagnano di più troviamo la Lombardia (31.718 euro lordi) seguita da Trentino Alto Adige (30.908 euro) ed Emilia Romagna (30.523 euro); fanalini di coda, agli ultimi tre posti di questa virtuale classifica, troviamo Molise (25.197€), Basilicata (24.883€) e Calabria (24.453€).

Un dato però che va visto inserendolo all’interno di un’altra considerazione: il costo della vita, infatti, decresce scendendo nello Stivale.