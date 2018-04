La Roma in semifinale di Champions League vale 80 milioni

editato in: da

L’impresa sportiva della Roma, in grado di battere 3-0 il Barcellona dopo aver perso 4-1 in Spagna e accedere quindi alle semifinali di Champions League, ha riverberi eimportanti per il club anche dal punto di vista economico e finanziario. Soprattutto se la Juventus dovesse falllire in una simile impresa contro il Real Madrid, vittorioso 3-0 nella gara d’andata a Torino. Se ai bianconeri, che si sono complimentati ufficialmente con la Roma per il passaggio del turno, non dovesse riuscire la rimonta, la Roma potrebbe arrivare ad incassare oltre 81 milioni.

MARKET POOL – In base alle stime di Calcio e Finanza, fino ad oggi Juventus e Roma hanno incassato rispettivamente circa 79,4 e 71,1 milioni di euro, grazie alla qualificazione ai quarti di finale. al centro del calcolo della suddivisione della seconda parte del market pool c’è il numero di partite giocate rispetto al totale delle squadre della stessa nazione, quindi i ricavi delle due squadre italiane dipenderanno non solo da quanto avanti andrà ciascuna squadra, ma anche dai risultati dell’altra.

La Roma, che ha strappato sul campo il biglietto per le semifinali, ha due scenari davanti. In caso di qualificazione della Juventus avrà disputato lo stesso numero di partite e avrà pertanto diritto a una fetta analoga del montepremi. Nel caso in cui invece i bianconeri non dovessero riuscire a proseguire l’avventura, i giallorossi – grazie alle due partite di semifinale da giocare disputeranno dunque due gare in più della Juve – ottenendo una fetta maggiore del montepremi. Detto che la Roma incasserà in ogni caso un premio di 7,5 milioni solo per l’approdo alla semifinale.

In conclusione, dunque, con la Juve vincente la Roma incasserebbe 79,45 milioni, mentre in caso di eliminazione della Juve ad opera del Real Madrid, i giallorossi porterebbero a casa 81,02 milioni. Cui vanno sommati, inoltre, gli incassi da stadio.

