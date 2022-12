La banca più sicura d’Italia: come trovarla e aprire il conto corrente

Fonte: 123rf

La sicurezza di un istituto di credito è uno dei fattori che contribuisce maggiormente alla scelta di una banca con la quale attivare un conto corrente, alla quale si unisce sempre di più il fattore convenienza.

Grazie all’utilizzo del comparatore di conti correnti messo a disposizione gratuitamente da SOStariffe.it, abbiamo analizzato i migliori conti correnti che si possono attivare online, che appartengono ad alcune delle banche più sicure d’Italia.

Scopri quali sono le banche più sicure per attivare un conto corrente online

Banca più sicura d’Italia in cui aprire un conto corrente

Attivare un nuovo conto corrente è un momento importante, che può generare una certa incertezza, in particolare sulla sicurezza del nuovo conto da aprire. Quello che ci si chiede, di questi tempi, è se anche un conto online possa essere considerato sicuro.

In pratica, grazie a una sempre maggiore modernizzazione tecnologica delle banche e alla presenza di sistemi di autenticazione a due fattori sempre più elevati e perfetti per offrire standard di sicurezza adeguati.

Nelle prossime righe, saranno confrontati alcuni dei conti correnti online più sicuri tra quelli disponibili oggi. Si tratta di:

conto Fineco;

conto corrente online di UniCredit;

conto corrente Banca Mediolanum;

conto corrente online di Crédit Agricole.

Confronta i migliori conti correnti online

Banca più sicura d’Italia: conto online Fineco

Fineco si trova al primo posto nella classifica delle banche di Forbes come World’s Best Bank 2022: non a caso, è la prima proposta che invitiamo a prendere in considerazione, se si cerca il meglio, soprattutto in termini di sicurezza.

Aprendo un conto corrente online Fineco entro il 31 dicembre 2022, si avrà diritto al canone gratuito per i primi 12 mesi. I prelievi di contanti saranno smart, in quanto si potranno effettuare direttamente presso gli ATM UniCredit senza l’utilizzo della carta, ovvero utilizzando il proprio smartphone.

Il conto Fineco offre poi i seguenti servizi:

pagamenti digitali Tap&Go, con i quali si potrà pagare semplicemente appoggiando il proprio smartphone o smartwatch al POS; Fineco Pay, ovvero la possibilità di scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza pagare costi aggiuntivi dall’app legata al proprio conto corrente; bonifici istantanei, sia in invio sia in ricezione, anche tramite app; l’opzione maxi acquisto, la quale permetterà di aumentare per un giorno il massimale della carta di debito VISA associata al conto fino a 5.000 euro.

Scopri quali sono i conti correnti più convenienti

Conto My Genius Green UniCredit

My Genius Green è un conto corrente online con canone gratuito proposto dall’istituto UniCredit, che si caratterizza per la sua componente green, in quanto è totalmente paperless.

Anche la carta di debito associata al conto – la MyOne – è in versione ecosostenibile. Le comunicazioni avvengono in modo del tutto digitale e non ci sono, per esempio, neanche i carnet cartacei degli assegni.

La gestione è totalmente da remoto, tramite l’utilizzo dei sistemi di mobile e home banking – quindi direttamente dall’app collegata al conto corrente o dal PC. Per quanto riguarda la sua convenienza, sono inclusi i bonifici e i giroconti SEPA online gratuiti – fatta eccezione per quelli di tipo istantaneo.

SelfyConto di Banca Mediolanum

Il conto Mediolanum SelfyConto è un conto corrente online con il quale si avrà diritto:

al canone gratuito per l’apertura da parte di clienti che hanno meno di 30 anni; al canone a zero spese per i primi 12 mesi in tutti gli altri casi; a una carta di debito gratuita associata al conto.

Saranno a costo zero anche i prelievi di contante in zona euro e i bonifici, ma anche operazioni quali addebiti diretti delle utenze (come luce e gas), pagamenti di F23 e F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche.

Questo conto corrente permette di accedere, entro il 31 dicembre 2022, a una serie di bonus. Per esempio, si potranno ottenere buoni Amazon fino a 40 euro per ogni amico portato in Mediolanum, fino a un massimo di 5 persone, che riceveranno a loro volta un voucher digitale del valore di 10 euro.

Conto corrente online Crédit Agricole

Crédit Agricole propone un conto online che potrà essere aperto in pochi clic direttamente da casa propria, con il quale si ha la possibilità di ricevere un cashback fino a 400 euro in buoni regalo Amazon.

In particolare, sono previsti:

100 euro per l’utilizzo della carta VISA associata al conto;

fino a 300 euro se inviti degli amici ad aprire lo stesso conto, fino a un massimo di 6 persone.

Si tratta di un conto completamente digitale, sicuro, gestibile facilmente da app o da PC, con canone gratuito per 2 anni, oppure:

gratis per i clienti che hanno fino a 35 anni;

a costo zero per chi sceglie di investire con l’app dedicata, quindi di fare trading in azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e così via.