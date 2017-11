Kakebo, l’arte del risparmio dei giapponesi che fa impazzire tutti

Si chiama Kakebo ed è un metodo infallibile per imparare a risparmiare. Come fare per mettere da parte un po’ di soldi nella vita quotidiana? La risposta arriva dal Giappone, dove da anni i nipponici utilizzano una tecnica che aiuta a organizzare il budget familiare, calcolando le varie spese in ordine di priorità e ordinando le entrate e le uscite. Il Kakebo però non è solamente un registro in cui annotare le spese, ma richiede anche che vengano fatte delle promesse solenni di risparmio e che si mantenga uno stile di vita intelligente. In sostanza si tratta di un libro dei conti che tutti i giapponesi utilizzano per annotare nel dettaglio le entrate, le spese e le abitudini familiari, ma anche gli obiettivi da raggiungere.

Come si usa questo libro che arriva dal Giappone? La pianificazione deve essere mensile. Dunque all’inizio di ogni mese è necessario annotare le entrate e le uscite previste, ma anche quanto si vorrebbe risparmiare. In seguito ogni giorno si compilano le varie caselle dedicate alle spese e alle entrate. In tal modo, anche guardando indietro, si potrà avere una visione d’insieme delle proprie finanze e imparare a migliorare quello che non va.

Alla fine della settimana inoltre si annotano le entrate e le uscite nella casellina apposita. In questo modo se si sta sforando il budget senza saperlo, si può recuperare in fretta la situazione. Le spese scritte su Kakebo sono divise in varie categorie: troviamo quelle fisse, che riguardando le bollette, l’affitto o il mutuo, poi ci sono le spese per la sopravvivenza (trasporto, salute e cibo), le spese per gli optional (tempo libero), quelle per la cultura e quelle per gli extra (le emergenze). In tal modo Kakebo costringe anche a creare una priorità delle spese, spingendo le persone alla riflessione e all’autodisciplina. Per questo è consigliato non solo a chi vuole risparmiare, ma anche a chi vuole cambiare stile di vita e mettersi alla prova.