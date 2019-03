Juventus: a quanto ammontano i ricavi per il passaggio ai quarti in Champions

editato in: da

Una partita perfetta, straordinariamente magica e che entrerà nella storia della Champions League. La Juventus, trascinata da un leggendario Cristiano Ronaldo, ribalta il risultato nella gara di ritorno degli ottavi di finale ed elimina l’Atletico Madrid.

Servivano tre gol ai bianconeri per superare il turno ed approdare ai quarti di finale, un risultato mai ottenuto finora. Questa volta però c’è CR7 che segna tutti e tre i gol necessari per abbattere le resistenze dei Colchoneros. Una vittoria che alimenta le speranze di conquistare finalmente l’ambita Champions League e che candida la Juventus a candidata numero uno. Ovviamente la vittoria ai danni dell’Atletico Madrid ha un’importanza anche in termini economici.

Come riportato dal sito Calcio&Finanza, la qualificazione ai quarti di finale ha permesso alla Juventus di incassare altri 10,5 milioni di euro di bonus. Finora la società di Agnelli ha incassato 82,4 milioni di euro complessivi dai premi UEFA (più degli 80 milioni incassati lo scorso anno con l’eliminazione ai quarti), senza considerare i ricavi da stadio. Di questi, 17,1 milioni arrivano dal market pool, 15,3 di partecipation bonus, 29,7 di ranking storico/decennale, 10,8 di risultati e 9,5 grazie al bonus qualificazione per gli ottavi. L’eliminazione della Roma agli ottavi di finale ha aumentato ulteriormente la cifra, infatti la seconda parte del market pool viene distribuita in base al numero di partite anche delle altre squadre della stessa nazione.

Per la Champions League il montepremi Market Pool dipende per la prima parte dalla posizione in classifica del campionato precedente, mentre per la seconda parte dal numero di partite disputate nel torneo (con relative differenze in caso di vittoria, pareggio o sconfitta). In caso di successo finale (la Juventus non vince la Champions League dal 1996), la società vedrebbe i suoi ricavi salire fino a 126,6 milioni di euro. Questa cifra non considera ovviamente i ricavi dal botteghino per le partite disputate. Un dato rilevante considerando che Juventus-Atletico Madrid ha stabilito un nuovo record di incasso per l’Allianz Stadium. La gara di ritorno degli ottavi di finale ha registrato un incasso di 5,5 milioni di euro, inclusi i servizi di hospitality. La cifra è stata annunciata dalla società bianconera sui social. Tutti i biglietti sono stati venduti (circa 41mila gli spettatori presenti) con una media di 130 euro per tagliando.