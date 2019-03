Italia-Cina: cosa prevedono gli accordi firmati sulla Via della seta

editato in: da

Diversi i punti cardine dell’accordo Italia-Cina firmato dai rispettivi governi nel corso del viaggio a Roma del presidente cinese Xi Jinping: connettività, trasporti, scambi commerciali e industriali, finanziamenti , green economy su tutti. Diverse intese che si inquadrano nel progetto chiamato

Il Memorandum of Understanding, – quadro di riferimento all’interno del quale si collocano accordi specifici non costituisce un accordo da cui possano derivare diritti e obblighi di diritto internazionale. Quindi: nessun “obbligo giuridico o finanziario o impegno per le Parti”, quanto piuttosto un accordo che individua nuove modalità di cooperazione fra i due paesi attraverso diversi strumenti attivabili: scambi di visite istituzionali e informazioni, programmi pilota in settori chiave, scambi, ricerca congiunta, partnership pubblico-private, investimenti, collaborazione nei paesi terzi. I meccanismi bilaterali già esistenti fanno parte dell’accordo, il monitoraggio viene affidato al Comitato Governativo Italia-Cina.

Nell’ambito del progetto Via delle Seta, sono stati già firmati 29 accordi, 19 istituzionali e 10 commerciali. Il sito delle piccole-medie imprese pmi.it ha messo in fila questi ultimi, che coinvolgono naturalmente i privati: