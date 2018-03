Istat: inflazione in frenata, giù i prezzi degli alimentari

editato in: da

(Teleborsa) Nel mese di febbraio l’Istat ritocca leggermente al ribasso la dinamica dei prezzi in Italia, portando la crescita annua allo 0,5% (dallo 0,6% preliminare e dallo 0,9% di gennaio) e confermando la variazione nulla mensile.

“La frenata dell’inflazione si deve prevalentemente all’inversione di tendenza dei prezzi degli Alimentari non lavorati (-3,2% da +0,4% di gennaio), cui si aggiunge il rallentamento della crescita dei prezzi sia degli Alimentari lavorati (+1,3% da +2,1%) sia dei Beni energetici regolamentati (+5,3% da +6,4%)”, chiarisce ancora l’Istituto.

FRENA IL CARRELLO DELLA SPESA – I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona diminuiscono dello 0,7% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +1,2% di gennaio).

Non si fanno attendere i primi commenti delle associazioni. Per il Codacons c’è una mancata ripresa dei consumi. “E’ evidente come la frenata dell’inflazione a febbraio sia influenzata dal crollo delle vendite, con il commercio al dettaglio che continua a soffrire e a registrare numeri negativi – dice il presidente Carlo Rienzi – La mancata ripresa dei consumi incide sui prezzi che non crescono come dovrebbero, o addirittura diminuiscono come nel caso degli alimentari, i cui listini scendono del -0,8% rispetto all’anno precedente. Ciò significa che solo per i beni alimentari la famiglia media risparmia 43 euro su base annua, cifra che sale a 57 euro nel caso di una coppia con due figli”.