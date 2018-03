Istat: a marzo migliora la fiducia dei consumatori, giù quella delle imprese

editato in: da

(Teleborsa) I consumatori vedono rosa. Le imprese, invece, se non proprio nero, vedono il loro futuro in grigio. Bene, dunque, ma solo a metà. Lo schema, insomma, è sempre quello: un passo avanti e due avanti. Il risultato è che si resta fermi sul posto e una ripresa che fa fatica a decollare. Se, infatti, a marzo l’indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta da 115,7 a 117,5, segnando così il livello più alto da gennaio 2016 quando era 118,4, peggiora, invece, la fiducia delle imprese, con l’indice composito che passa da 108,5 a 106,0. Lo ha reso noto l’Istat.

Per le famiglie, dopo il calo registrato lo scorso mese, la componente economica e quella futura salgono, rispettivamente, da 140,1 a 141,9 e da 119,8 a 121,1; la componente personale e quella corrente confermano la crescita degli ultimi mesi, passando, rispettivamente, da 108,0 a 109,3 e da 113,0 a 115,1.

LE CAUSE DELL’AUMENTO – Più in dettaglio, la crescita della componente economica riflette un miglioramento dei giudizi sulla situazione economica del paese e un ridimensionamento delle aspettative sulla disoccupazione; per quanto riguarda la situazione personale, l’evoluzione positiva dell’indice è caratterizzata dal miglioramento dei giudizi e delle aspettative sulla situazione economica familiare nonché da un aumento del numero di coloro che ritengono opportuno risparmiare sia nel momento attuale sia in futuro.

Giù per le imprese, eccezione costruzioni ai massimi da aprile 2008 – Sul fronte imprese, invece, a marzo il clima di fiducia diminuisce nel settore manifatturiero (da 110,4 a 109,1) e nei servizi (da 109,8 a 107,2) mentre rimane stabile nel commercio al dettaglio (a quota 105,3). In controtendenza, il settore delle costruzioni dove l’indice aumenta lievemente, passando da 132,0 a 132,6.