Internazionali BNL di Tennis 2019: edizione record e ricco montepremi

In questi giorni si stanno svolgendo a Roma, al Foro Italico, gli Internazionali BNL di Tennis che vedono la partecipazione dei più grandi campioni e appassionano il pubblico, ma quali sono le cifre del torneo?

La 76esima edizione degli Internazionali di Tennis si svolge come tutti gli anni dal 6 al 19 maggio a Roma e coinvolge i più forti tennisti al mondo. Partecipano campioni del calibro di Novak Đoković, Rafael Nadal e Roger Federer che mancava da tre stagioni, oltre a Serena Williams e molti altri.

Il montepremi è rimasto invariato rispetto alla scorsa stagione, con una sostanziale differenza tra quello maschile, pari a 4.872.105 € e quello femminile, più basso, sui 3 milioni di euro.

Nello specifico il vincitore dell’edizione maschile si aggiudicherà 1 milione di euro, con 1000 punti per ranking e race, mentre la tennista femminile che conquisterà il primo posto otterrà 900 punti per ranking e mezzo milione di euro.

Sono previsti anche altri compensi economici, per il torneo maschile i premi sono, per la finale 458.640 € e 600 punti, per la semifinale 230.839 € e 360 punti, per i quarti di finale 117.375 € e 180 punti, per gli ottavi di finale 60.945 € e 90 punti, per chi si qualifica al secondo turno 32.135 € ovvero 45 punti e per il primo turno 17.350 € con 10 punti.

Per quanto riguarda l’edizione femminile le cifre sono decisamente più basse, alle finaliste andranno 253.425 € e 585 punti, per le qualificate alle semifinali, invece, 126.590 € con 350 punti, per i quarti di finale 58.313 € e 190 punti, per gli ottavi di finale 28.910 € e 190 punti, per il secondo turno 14.840 € con 60 punti e per il primo turno 7.627 € e un punto.

Gli incassi di questa stagione raggiungono cifre da record, secondo i dati della biglietteria diffusi dal Presidente della Federtennis, Angelo Binaghi. Si è registrato unaumento del +11% rispetto all’anno precedente, già nelle prime ore della prevendita, raggiungendo molto rapidamente 10 milioni di euro e superando l’incasso totale dell’anno precedente. L’obiettivo di superare i 12 milioni sembra molto vicino, grazie anche alla presenza di Federer che ha deciso di tornare a Roma dove mancava dal 2016. Per questo grande rientro la FIT ha deciso di raddoppiare i prezzi invenduti, per premiare gli appassionati che già si erano assicurati il posto.

Assistere alle finali costerà da un minimo di 173 a un massimo di 540 euro, sicuramente cifre non popolari che però non scoraggiano la partecipazione degli appassionati.