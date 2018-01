Inflazione: la Germania cresce il doppio dell’Italia

Confermata al rialzo l’inflazione in Germania del mese di dicembre.

Secondo l’ufficio statistico Destatis, nel mese in esame, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,6% su base mensile come stimato dagli analisti e confermando la lettura preliminare, fornita lo scorso mese.

Su base annua la crescita registra una salita del +1,7% confermando la prima lettura ed in linea con le stime di consensus. Il dato del mese scorso era pari al +1,8%.

Quanto all’inflazione armonizzata, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,8% su mese e dell’1,7% su anno, confermando la stima preliminare.

“Al netto di alcuni prodotti, l’inflazione in Italia si è attestata lo scorso anno allo 0,7% rispetto al 2016, mentre in Germania la crescita dei prezzi, rispetto al nostro Paese, è stata superiore al doppio, visto che il tasso è arrivato all’1,8%. Sono dati che ci devono far riflettere e che dimostrano come nell’Unione europea, e in particolare nell’area euro, ci sono due velocità. Una situazione non più sostenibile che va affrontata seriamente: la moneta unica è un bene, ma i paletti dell’Ue hanno strozzato la nostra economia e quella di altri Stati in difficoltà, finendo con l’avvantaggiare solo l’economia tedesca”. Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, commentando i dati relativi all’inflazione diffusi oggi in Italia e in Germania.

Leggi anche:

Un passo avanti e due indietro: rallenta la ripresa e l’Italia torna fanalino di coda in Ue

Il Portogallo supera l’Italia ed esce dalla crisi. Ecco come