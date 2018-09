Inflazione, agosto col segno più. Codacons: stangata sulle vacanze degli italiani

editato in: da

(Teleborsa) Nel mese di agosto 2018, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,4% rispetto al mese precedente e dell’1,6% su base annua (era +1,5% a luglio). La stima preliminare sull’inflazione era +1,7%. Lo comunica l’Istat.

TRASPORTI FANNO DA TRAINO– La lieve accelerazione dell’inflazione, la quarta consecutiva, sottolinea ancora l’Istituto di statistica, si deve in prevalenza ai prezzi dei servizi relativi ai trasporti (il cui tendenziale passa da +1,7% di luglio a +2,8%); registrano invece un rallentamento della crescita i prezzi dei beni energetici (da +7,9% a +7,7%) e dei beni alimentari non lavorati (da +3,6% a +3,1%).

CODACONS: da comparto trasporto +223 euro a famiglia– “Sulle ferie di agosto degli italiani si è abbattuta una vera e propria stangata, con l’intero settore dei trasporti che ha subito una impennata del +4,2% rispetto al 2017. Le ripercussioni sulle tasche dei consumatori sono state pesanti: per spostamenti e trasporti una famiglia con due figli spende oggi 223 euro in più su base annua (+147 euro la famiglia ‘tipo’)”. Lo ha detto il presidente del Codacons, Carlo Rienzi a commento, appunto, dei sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat.

STANGATA D’AUTUNNO IN ARRIVO – In linea generale il rialzo dell’inflazione all’1,6% determina una maggiore spesa pari a +493 euro su base annua per la famiglia tipo, cifra che sale a +625 euro annui se si considera una famiglia con due figli, prosegue il Codacons.

“Si prevede un autunno ‘bollente’ sul fronte dei prezzi e delle tariffe, con listini in aumento e rincari a catena a danno delle famiglie, in particolare nel comparto scuola, alimentari ed energia”, continua.

SPAURACCHIO AUMENTO IVA – Ma le cattive notizie non finiscono qui. “Sulle tasche dei consumatori pende poi la spada di Damocle del possibile aumento Iva, mentre si attende l’annunciato taglio alle accise sui carburanti che consentirebbe di spegnere la fiammata dell’inflazione”, conclude Rienzi.