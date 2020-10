Indennità 1.000 euro decreto Agosto: al via le domande

editato in: da

I lavoratori che hanno diritto alle indennità di 1.000 euro previste dal decreto Agosto, se hanno già incassato precedenti bonus del Cura italia e del dl Rilancio, riceveranno anche il nuovo bonus direttamente sul conto. Gli altri aventi diritto, che non hanno chiesto l’indennità in passato, devono invece presentare domanda all’Inps, che avvia le procedure e pubblica le istruzioni. le indicazioni sono contenute nella circolare 125/2020.

La domanda

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato nel sito internet dell’Istituto prfevidenziale.E’ altresì possibile presentare la richiesta al Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Beneficiari

L’indennità del decreto agosto spetta a lavoratori che non siano titolari di pensione diretta, NASPI, rapporto di lavoro dipendente. Non concorre alla formazione del reddito, non comprende l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Nel dettaglio, spetta a: