Immobiliare, per le compravendite primo trimestre dell’anno a segno più

editato in: da

(Teleborsa) Dati ancora in chiaroscuro quelli che fotografano lo stato di salute del mercato immobiliare in Italia dove, comunque, si continuano a registrare segnali positivi che fanno ben sperare per il futuro.

Crescono in media del 4,5% nel primo trimestre dell’anno, le compravendite immobiliari residenziali nelle grandi città, nei capoluoghi di provincia e nei comuni minori italiani, rispetto allo stesso periodo del 2017. Ma l’andamento di compravendite e prezzi degli immobili non va ancora di pari passo: il dato medio nazionale segna infatti un calo dell’1,2%, a differenza delle grandi città dove i valori degli immobili sono in leggerissima risalita (+0,2%).

E’ il quadro tracciato dal sentiment del mercato immobiliare residenziale, relativo al primo trimestre 2018, realizzato dall’Ufficio Studi Nazionale Fimaa – Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari.

SORRIDE IL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO – Nei primi tre mesi del 2018 la crescita delle compravendite nelle città monitorate (Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Bari e Catania) è pari al 4%, confermando il dato positivo rilevato nel 2017, rispetto all’anno precedente (+5,1%).

BOLOGNA MAGLIA NERA – L’unica grande città che segna un dato negativo fra le 8 monitorate è Bologna (-6%). Ottime, invece, le performance sugli scambi a Milano e Catania (+8%), seguite da Genova (+5,8%), Bari (+5,7%), Torino (+5%), Roma (+3%), Napoli (2,5%).

L’ALTALENA DEI PREZZI – Sul fronte dei prezzi medi di vendita, si registra la solita “altalena” e il rialzo appare più limitato: +0,2% sul dato del 2017, ma con una variabilità piuttosto consistente. Ottima la performance di Bologna (+4%), seguita da Bari (1,7%), Genova (1,25%), Milano (+1%). Prezzi stabili a Torino, ancora in calo, invece, a Roma (-0,5), Catania (-2%) e Napoli (-4%).

La quota di appartamenti nuovi compravenduti sul totale delle vendite è pari all’11,4% mentre sul prezzo di vendita si riesce a calare in media fino al 12,6% rispetto al prezzo richiesto. Servono in media quasi 8 mesi per riuscire a piazzare un’abitazione.