Immobiliare, cresce ancora settore lusso: a Milano fino a 15mila euro/mq, Roma 12 mila

(Teleborsa) Momento vivace e dinamico per i mercati immobiliari di Milano e Roma che, specie nel segmento del pregio, proseguono il trend al rialzo in tutte le zone delle città. I prezzi top toccano quota 15 mila euro al mq a Milano, in zona Quadrilatero, e 12 mila euro al mq a Roma nel centro storico.

E’ il quadro che emerge dal secondo Market Report sull’andamento del mercato residenziale di pregio di Milano e Roma, relativo al primo semestre 2018, realizzato da Engel & Volkers, con la collaborazione ed il supporto scientifico della societa’ di studi economici Nomisma.

“Nel primo semestre 2018 il mercato residenziale italiano mostra un ulteriore miglioramento dopo i già positivi risultati degli anni precedenti, nonostante il contesto macroeconomico appaia meno favorevole rispetto a qualche mese fa”, ha dichiarato Luca Dondi, Amministratore Delegato di Nomisma. “Non si tratta tuttavia di un miglioramento omogeneo, ma con forti diversificazioni sia tipologiche che territoriali. La buona pressione della domanda consente incrementi dal punto di vista del numero di compravendite ma non ancora dal punto di vista dei prezzi in modo generalizzato. Su questo fronte, tuttavia, si è innescata una spirale moderatamente espansiva che soprattutto in alcune zone di Milano fa già registrare tassi di crescita positivi”.

“Dopo anni di attesa, il 2018 è stato veramente l’anno della svolta. Finalmente il mercato immobiliare milanese è tornato in salute con una domanda frizzante e dinamica che inizia a esercitare una piccola pressione al rialzo sui prezzi”, ha affermato Roberto Magaglio, Licence Partners Engel & Volkers Milano.

MILANO A SEGNO PIU’ – In alcune zone del centro storico di Milano la domanda è in aumento: è il caso di Brera, Castello-Foro Buonaparte, Magenta-Monti-Pagano e Sant’Ambrogio. Tra i nuovi target di domanda si evidenzia la presenza di investitori cinesi, nelle zone più centrali, e dei brexiter in zona Magenta e Brera.

A Roma, si legge ancora, le zone di maggior pregio sono quelle del centro storico, Parioli, Prati e il quartiere Eur.

“Il mercato di Roma ha vissuto un 2017 vivace e in crescita mentre l’inizio del 2018, probabilmente anche a causa dell’incertezza politica di quei mesi, è partito un po’ in sordina”, ha commentato Marco Rognini, General Manager del Market Center di Roma di Engel & Volkers. “Nella seconda parte dell’anno il trend è migliorato e ora i numeri sono ottimisticamente positivi. Siamo sicuri che anche Roma seguirà a ruota il mercato milanese che spesso anticipa i trend in generale”.

Il maggior incremento delle compravendite ha riguardato gli immobili di piccola dimensione (+8%), con circa 2.900 transazioni, e a seguire il taglio dimensionale 50-85 mq (+4%), che – con 12.890 transazioni – rappresenta da solo oltre il 41% del mercato romano. In particolare, il segmento del pregio registra una domanda stazionaria con aumento in centro storico, a San Giovanni e all’Eur. Nel centro storico della Capitale, il range dei prezzi medi è particolarmente ampio. Per le abitazioni ristrutturate si conferma compreso tra 5mila e 12mila euro/mq in relazione alla posizione, allo stato di manutenzione dell’immobile e agli affacci su monumenti storici.