Immobili imprese: bonus 110% sempre ammesso. Le novità

Il superbonus del 110% – previsto per i lavori agevolati effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 sulle parti comuni dell’edificio – è disponibile anche per i lavoratori autonomi e le imprese, come anticipato negli ultimi giorni di giugno.

La novità è che il bonus sarà riconosciuto a prescindere dalla destinazione d’uso dell’immobile: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 34/e 2020. Finora, invece, almeno per quanto riguarda l’ecobonus, l’agevolazione era concessa solo per i fabbricati strumentali delle imprese.

Le detrazioni fiscali per interventi antisismici o di riqualificazione e risparmio energetico vanno invece riconosciute a chi effettua i lavori ammessi al beneficio su immobili posseduti o detenuti con qualunque qualificazione, quindi non solo immobili strumentali ma anche immobili merce o patrimonio.

Per il sisma bonus, invece, non vi sono mai stati particolari limitazioni alla detrazione per i titolari di reddito d’impresa.

Immobili d’impresa ammessi

Immobili strumentali all’esercizio di arte o professione o dell’impresa commerciale (es.: sede produttiva, ufficio, negozio).

Immobili merce alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (es.: adibiti a locazione).

Immobili patrimonio utilizzati come investimento dall’impresa (locati o meno).

Platea beneficiari

Alla luce di quanto sopra, possono accedere al bonus:

persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni;

contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

associazioni tra professionisti;

enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

IACP ed enti con medesime finalità;

cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Nella risoluzione n. 34/2020, si specifica che nei contenziosi in corso si dovrà adesso tenere conto del nuovo indirizzo di prassi. Di fatto: “emerge l’esigenza di accomunare i due regimi, “ecobonus” e “sisma bonus”, sotto il profilo dell’agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico – valorizzato dalla Corte di cassazione con le sopracitate sentenze – ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici”.