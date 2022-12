Il conto corrente gratuito esiste davvero?

Fonte: 123rf

Attivare un conto corrente è una scelta che molti non prendono neanche in considerazione: questo termine, infatti, è quasi sempre associato al termine stangata. E se invece esistessero delle soluzioni a zero spese?

Non si tratta di una strategia di marketing, ma di una possibilità rappresentata dall’attivazione di un conto corrente online: vediamo di seguito di cosa si tratta e cosa sapere prima di sceglierne uno.

Conto corrente gratuito: scopri le migliori offerte a zero spese

Conto corrente gratuito online

Un conto corrente online è, come suggerisce il nome stesso, un conto che si può gestire direttamente da remoto, ovvero senza la necessità di dover andare in filiale e parlare con un dipendente bancario.

Okay, non c’è alcun rapporto fisico con un’altra e si può fare tutto da PC o da smartphone, tramite i servizi per la gestione del conto corrente sul web. Ma ci si può fidare? La risposta è affermativa.

I conti correnti online, infatti, sono dotati di sistemi di sicurezza e protezione dei propri dati personali e bancari di altissimo livello, che li rendono soluzione adatte alla gestione quotidiana dei propri risparmi, in autonomia e in totale sicurezza.

Quali sono i vantaggi di un conto online? In termini di costo, si avrà la possibilità di non pagare:

il costo del canone mensile o annuale;

l’imposta di bollo, che in alcuni casi sarà a carico dell’istituto di credito;

le commissioni su operazioni che di solito si fanno allo sportello, come i bonifici, che si potranno invece fare direttamente online;

le commissioni sui prelievi di contante, che per le carte di debito potrebbero essere azzerate del tutto.

Considerato che ci sono diverse tipologie di conto corrente (si pensi a quelli dedicati in modo specifico ai giovani), la prima cosa che si dovrebbe fare consiste nel capire cosa si sta cercando e andare in quella direzione, attraverso un’analisi di tipo comparativo.

Che si tratti di un conto business o di un conto corrente online cointestato per una coppia, se l’obiettivo è quello di trovare un conto gratuito, allora si consiglia di prendere in considerazione le offerte suggerite nel prossimo paragrafo. In un periodo storico di forte crisi potrebbero essere vitali.

Confronta le migliori proposte di conto corrente gratuito

Migliori conti correnti online gratuiti

Abbiamo analizzato le diverse proposte di conti correnti online gratuiti disponibili sul mercato servendoci del comparatore di conti correnti messo a disposizione da SOStariffe.it, concentrandoci in particolare sui conti correnti standard – quindi validi per tutti.

Una prima soluzione potrebbe essere il conto corrente Arancio proposto da ING, che mette a disposizione un conto online a zero spese, che si caratterizza per i prelievi di contante gratuiti in tutti gli sportelli automatici in Italia e in Europa.

Il conto è dotato di una carta di debito inclusa a costo zero e, per i conti aperti entro il 31 dicembre 2022, sarà anche possibile attivare un conto deposito e vincolare i propri risparmi con un tasso di interesse lordo fino al 2,5%.

Scopri quali sono i migliori conti correnti gratuiti 2022-203

Banca Sistema propone SI conto! CORRENTE, ovvero un conto corrente online gratuito e senza vincoli, che permette di accreditare lo stipendio e di gestire il proprio denaro in totale autonomia, effettuando bonifici, domiciliando le utenze domestiche, pagando i bollettini, effettuando prelievi.

Il conto prevede:

canone annuo gratuito; numero di operazioni incluse nel canone annuo illimitate; bonifici online in Italia e SEPA a coro zero; prelievi di contante gratuiti su tutto il territorio nazionale e in area euro.

Un altro conto corrente online interessante da poter considerare per azzerare le spese di questo strumento finanziario è la versione standard di Revolut, che si caratterizza per:

il costo del canone annuo gratuito;

una carta da utilizzare anche all’estero sulla quale non sono previste commissioni per il cambio in valuta estera;

trasferimenti di denaro immediati con gli altri utenti Revolut, disponibili in qualsiasi momento e in qualsiasi ora;

i bonifici online gratis;

la gratuità dei prelievi allo sportello, presso gli ATM di altri istituti di credito e all’estero, in zona Ue;

la possibilità di ottenere un cashback per gli acquisti in determinati negozi.

Tra i conti correnti gratuiti consigliati per questo fine 2022 c’è anche il conto corrente online proposto dall’istituto di credito Crédit Agricole, un conto con canone annuo gratuito per gli utenti che hanno meno di 35 anni o per chi sceglie di investire.

I prelievi allo sportello e i bonifici online sono a costo zero. Associata al conto, poi, c’è una carta di credito a zero spese, da utilizzare per tutti gli acquisti, sia quelli dal vivo, sia quelli online.

Uno dei vantaggi principali ai quali si potrà avere accesso è la possibilità di ottenere un cashback in buoni regalo Amazon, fino a un massimo di 225 euro.