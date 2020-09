Il caso Suarez s’ingrossa, sarà sentito dai Pm?

editato in: da

L’esame di Luis Suarez nel mirino della procura. La Guardia di Finanza ha proceduto all’acquisizione di documenti negli uffici dell’università per stranieri di Perugia in relazione a presunte irregolarità nella prova di certificazione della lingua italiana, svolta il 17 settembre scorso, dal calciatore uruguaiano Luis Alberto Suárez Diaz, necessaria all’ottenimento della cittadinanza italiana.

Suarez, che ha chiuso l’ultima stagione con il Barcellona, pare destinato a lasciare il club catalano. Per settimane l’attaccante è stato accostato alla Juventus e nelle ultime ore, secondo radiomercato, sarebbe vicino all’Atletico Madrid. La moglie di Suarez ha origini italiane e il calciatore, con il passaporto italiano, si assicurerebbe lo status di comunitario anche in leghe diverse da quella spagnola.

Le indagini, coordinate dalla procura di Perugia e condotte dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia, sono scattate a febbraio 2020 per fatti diversi e maturati nel contesto dell’università per stranieri.

“Dalle attività investigative – sottolinea una nota della procura firmata da Raffaele Cantone – è risultato che gli argomenti oggetto della prova d’esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia stata riscontrata, nel corso delle lezioni a distanza svolte da docenti dell’ateneo, una conoscenza elementare della lingua italiana”.

Nell’inchiesta è indagata la rettrice dell’università per stranieri di Perugia. Con lei sono finite sotto inchiesta altre quattro persone. I reati contestati sono rivelazione di segreti d’ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Non è invece indagato il calciatore Luis Suarez.

Non è escluso, a quanto apprende l’Adnkronos, che il calciatore possa essere sentito dai pm come persona informata sui fatti.

Intanto l’Università per Stranieri di Perugia interviene con una nota: “In relazione agli accertamenti in corso l’Università per Stranieri di Perugia ribadisce la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l’esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez e confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso”.

In collaborazione con Adnkronos