I servizi gratuiti offerti dai conti correnti: bonifici, carte di debito e di credito, accesso al bancomat

Negli ultimi anni nelle offerte delle banche, tradizionali o online, hanno iniziato a diffondersi i conti correnti a zero canone o a zero spese. Questo particolare tipo di offerta ha conquistato subito la fiducia dei consumatori e, più in generale, ha determinato un abbassamento dei costi di gestione dei conti correnti.

Oggi è comune trovare dei conti correnti che offrono gratuitamente alcuni dei servizi usati più di frequente, come i bonifici, le carte di pagamento e l’utilizzo del bancomat. Le offerte delle banche differiscono tra loro ed è importante mettere a confronto le proposte dei diversi istituti di credito per individuare il conto corrente che ha le caratteristiche in linea con l’utilizzo che se ne fa.

Quali sono i conti correnti che offrono i bonifici gratuiti

Il bonifico è la principale operazione attraverso la quale si può disporre dei fondi disponibili sul conto corrente. L’operazione può essere fatta allo sportello o, se si tratta di un conto corrente online o dotato del servizio di home banking, tramite internet.

L’azzeramento delle commissioni sui bonifici è l’opzione che è offerta più di frequente dalle banche. In alcuni casi sono gratuite tutte le operazioni fatte sul conto corrente, ma più spesso le banche stabiliscono dei limiti, offrendo gratuitamente solo le operazioni fatte online oppure stabilendo un limite mensile di operazioni gratuite. Chi attiva il prodotto ControCorrente di IBL Banca, ad esempio, ha un numero di operazioni incluse variabile a seconda della versione scelta.

Il risparmio che si può ottenere attivando un conto corrente con bonifici gratuiti dipende dal numero di operazioni che si fanno in media. Per chi movimenta spesso il conto questo è uno dei servizi gratuiti del conto corrente da considerare con più attenzione.

Quale conto corrente attivare per avere una carta di credito o di debito gratis

Carte di debito e di credito sono strumenti molto versatili: permettono di pagare nei punti vendita fisici e online, possono essere usate per prelevare contanti e semplificano la gestione dei pagamenti quando ci si trova all’estero. In genere questi strumenti prevedono il pagamento di un canone annuale o mensile, ma in alcuni casi sono offerti gratuitamente all’apertura del conto corrente.

Tra i conti correnti che offrono una carta di debito o una carta prepagata gratuita sono da segnalare:

il conto Webank;

il Conto corrente Arancio;

il prodotto ControCorrente di IBL Banca;

il conto corrente Crédit Agricole Online;

il conto Tinaba.

Chi invece desidera attivare una carta di credito a saldo senza canone può attivare il Conto Illimity o il Conto Webank. Le carte di credito offerte da questi istituti di credito sono attive sui circuiti Visa o Mastercard e permettono di avere un plafond mensile che arriva fino a 7.800 euro.

I conti correnti con bancomat gratuito

Grazie al bancomat è possibile prelevare contanti e pagare comodamente ovunque ci si trovi. Il rilascio del bancomat è gratuito praticamente in tutti i conti correnti, ma può non essere gratuito il suo utilizzo.

In genere le banche permettono di ritirare gratuitamente i contanti se si opera negli sportelli ATM che appartengono allo stesso circuito bancario dell’istituto di credito che ha emesso il bancomat, mentre richiedono una commissione per il prelievo fatto in sportelli ATM diversi.

Trovare un conto corrente che azzera le spese sui prelievi è molto utile, specialmente per chi ha la necessità di ritirare di frequente dei contanti, anche all’estero. Chi desidera poter prelevare gratuitamente in tutti gli ATM in Italia può considerare i conti correnti di BBVA, Webank, Tinaba e Illimity. Se invece si è alla ricerca di un conto corrente con prelievi gratuiti anche all’estero, all’interno dell’area euro, le opzioni migliori sono i prodotti SelfyConto di Banca Mediolanum e il conto corrente Tinaba.