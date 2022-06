I migliori conti per avere una giacenza media superiore a 5.000 euro

L’imposta di bollo deve essere pagata dai possessori di un conto corrente nel momento in cui viene superato l’importo di 5.000 euro. C’è un modo per non pagare questa cifra, che per le persone fisiche corrisponde a 34,20 euro all’anno.

La risposta è affermativa: ci sono infatti alcuni istituti di credito con i quali è possibile attivare un conto corrente online e che danno la possibilità di superare la giacenza media di 5.000 euro e di non pagare l’imposta di bollo.

Si tratta per esempio di:

BBVA;

Crédit Agricole;

Tinaba (di Banca Profilo);

Webank.

Analizziamo le differenze tra i conti correnti citati e quali sono gli altri servizi gratuiti ai quali sarà possibile avere accesso scegliendone uno.

Conto corrente BBVA

BBVA è un conto corrente online con canone, carta di debito e imposta di bollo gratuiti per sempre. Presenta alcuni servizi molto vantaggiosi, come per esempio:

bonifici istantanei gratuiti in tutta l’area SEPA;

prelievi di contanti a costo zero, a partire dai 100 euro presso qualunque sportello ATM in Italia e in tutti i Paesi della zona euro;

la possibilità di risparmiare facilmente, impostando regole automatiche per la gestione dei propri soldi.

Il conto corrente online BBVA permetterà di pagare online le bollette, pagando un costo di 1,50 euro per i pagamenti non domiciliati, tramite PagoPa e CBILL. Al conto corrente sarà associata una carta di debito gratuita, sia nella versione fisica sia in quella digitale. Grazie al Cashback 10% sarà possibile ottenere fino a 50 euro il primo mese direttamente sul proprio conto corrente e fino a 100 euro con il programma che permette di invitare gli amici a sottoscrivere un conto BBVA.

Conto corrente Crédit Agricole

Il conto corrente online Crédit Agricole è un conto che prevede l’imposta di bollo gratuita, così come il canone e una carta di debito associata, che viene rilasciata nel momento in cui si sottoscrive il conto.

Si avranno anche a propria disposizione:

i prelievi gratuiti presso tutti gli ATM Crédit Agricole;

i bonifici SEPA online gratuiti.

Il conto corrente si potrà gestire da casa, tramite il sito web della banca, oppure scaricando gratuitamente su smartphone e/o tablet l’applicazione dedicata. Mentre i bonifici online SEPA sono gratuiti, sono previsti:

6 euro per i bonifici allo sportello, sia presso la stessa banca sia presso altra anche;

una commissione dello 0,05%, partendo da un costo minimo di 90 centesimi, nell’ipotesi del bonifico istantaneo SEPA.

Le domiciliazione bancarie delle utenze potranno essere attivate gratuitamente, così come la richiesta dell’estratto conto online.

Conto corrente Tinaba

Tinaba permette di avere, in modo semplice e immediato, un conto con imposta di bollo gratuita e una carta da gestire tramite app, attraverso la quale riuscire a tenere sotto controllo tutti i propri movimenti e le transazioni.

Il conto non prevede alcun canone mensile di gestione e mantenimento, ha IBAN italiano e ha alla spalle la stabilità di Banca Profilo. Permette di:

effettuare trasferimenti gratuiti e istantanei agli altri clienti Tinaba;

accreditare lo stipendio o la pensione;

pagare bollettini, ricariche telefonico, il bollo auto, e così via.

La carta associata al conto è una prepagata appartenente al circuito MasterCard, la quale non prevede né costi di gestione né commissioni nascoste e che:

permette di pagare anche tramite Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay e molto altro ancora;

consente di prelevare gratuitamente per le prime 24 operazioni;

dà la possibilità di essere ricaricata in modo gratuito direttamente dal conto, oltre a ricevere un cashback del 10% sui propri acquisti.

Conto corrente Webank

Webank è il conto corrente online di Banco BPM, con carta di debito e canone mensile gratuiti, con il quale l’imposta di bollo prevista sulla giacenze medie mensili superiori a 5.000 euro, sarà a carico dell’istituto di credito.

Oltre alla carta di debito, che potrà essere utilizzata sia con circuito Maestro sia PagoBancomat, sarà possibile richiedere:

la carta di credito gratuita CARTAIMPRONTA ONE , con circuito VISA o MasterCard in base alle proprie preferenze, molto utile per noleggiare un’auto o per ricaricare il proprio cellulare;

una carta prepagata, con canone gratuito, che permette di pagare contactless e di ricaricare fino a 10.000 euro, molto comoda non solo per gli acquisti dal vivo (permette infatti di pagare e prelevare in tutto il mondo poiché appartiene al circuito MasterCard), ma anche quelli effettuati online.