Gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori, abituati fin da sempre a mettere da parte i propri guadagni sul conto corrente: per questo motivi i costi di gestione e mantenimento di un conto possono portare all’erosione dei propri soldi, vanificando gli anni impiegati ad accumulare un patrimonio sempre più consistente.

Qual è la soluzione alla quale si può ricorrere in casi come questo? L’attivazione di un conto corrente online zero spese, ovvero caratterizzato dall’assenza del canone mensile e da costi legati alle principali operazioni bancarie davvero irrisori.

Quali sono i migliori conti correnti zero spese di giugno 2021

Al fine di individuare quali sono i conti correnti zero spese più convenienti tra quelli che è possibile sottoscrivere nel mese di giugno 2021 si suggerisce di utilizzare un comparatore di conti correnti online.

Così facendo, sarà possibile:

velocizzare la ricerca;

avere una visione d’insieme di quelle che sono le soluzioni con le quali si può risparmiare di più e scegliere anche in base ai servizi ai quali si è maggiormente interessati.

Di seguito saranno analizzati i conti correnti zero spese delle banche:

Mediolanum;

N26;

Crédit Agricole.

Conto corrente online zero spese di Mediolanum

Il conto corrente zero spese di Mediolanum si chiama SelfyConto e si caratterizza per il canone annuo gratuito:

per sempre per tutti i clienti che hanno meno di 30 anni;

i promozione per il primo anno per tutti i nuovi clienti che scelgono di procedere con la sottoscrizione online.

Si tratta di un conto corrente online che presenta diversi vantaggi, come per esempio la gratuità dei bonifici online e dei prelievi presso gli ATM di altre banche. Tra i servizi che lo caratterizzano ci sono anche:

la possibilità di fare trading online per tutti i clienti che sono interessati a guadagnare da questa attività;

il SelfyCredit Istant, che permette di richiedere dei prestiti personali in tempo reale direttamente tramite app;

la possibilità di richiedere anche una carta di credito, che avrà soltanto un costo del canone annuale pari a 12 euro (si tratta di un prezzo molto vantaggioso se confrontato con quello di tante altre carte di credito che si possono richiedere con altre banche);

un buono regalo Amazon del valore di 100 euro.

Il conto corrente zero spese di N26

N26 è una banca digitale tedesca che dà la possibilità di aprire un conto corrente zero spese con canone annuo e imposta di bollo gratuiti, al quale sarà associata anche una carta di debito a zero spese.

Il conto, che può essere aperto direttamente online con un semplice selfie, si contraddistingue per i seguenti servizi inclusi:

il programma Amazon cashless, con il quale sarà possibile vincere buoni Amazon fino a 160 euro;

la possibilità di effettuare bonifici istantanei tra gli utenti N26;

la gestione del conto direttamente all’app, con la quale sarà per esempio possibile mettere in pausa la carta, impostare dei massimali per i pagamenti, cambiare il PIN o ricevere delle notifiche in tempo reale sul proprio telefono in modo tale da essere sempre informati in merito a tutte le movimentazioni.

Il conto corrente zero spese di Crédit Agricole

Oltre al conto corrente che si può aprire presso una delle sue filiali fisiche, Crédit Agricole dà anche la possibilità di sottoscrivere un conto corrente online zero spese estremamente vantaggioso, attraverso il quale si potrà risparmiare sul costo del canone mensile.

Il conto corrente online di Crédit Agricole prevede anche la gratuità:

dell’imposta di bollo, che è a carico dell’istituto di credito;

di una MasterCard debit che si potrà richiedere direttamente online;

dei bonifici online;

dei prelievi allo sportello.

Saranno invece a pagamento, ma a prezzi davvero molto contenuti, i prelievi presso gli ATM di altre banche, all’estero e i bonifici allo sportello. Anche con l’attivazione di questo conto corrente online a zero spese si potrà ricevere un buono Amazon del valore di 100 euro.

Alla luce di quanto detto fin qui, mettendo a confronto le particolarità dei vari conti correnti online comparati non si può fare a meno di notare che sono tutti molto simili tra loro, ma presentano qualche piccola differenza o vantaggio in merito ad alcuni elementi, quali il trading online o la possibilità di ottenere una carta di credito con canone molto basso.

In generale, sono strumenti vantaggiosi per il fatto che possono essere gestiti direttamente dalla propria abitazione, senza la necessità di doversi recare in filiale, grazie ai servizi di Internet e mobile banking.

Nel caso in cui si volessero valutare altre opzioni disponibili sempre online con le quali risparmiare con la gestione dei propri soldi, si consiglia di fare un salto sul comparatore gratuito di conti correnti di SOStariffe.it e di selezionare i parametri di proprio interesse tramite l’utilizzo dei filtri di ricerca.