I migliori conti correnti per ricevere lo stipendio

Il conto corrente è lo strumento ideale per ricevere lo stipendio e probabilmente non tutti sanno che, in alcuni casi, esistono addirittura delle offerte che permettono di azzerarne il costo proprio se si sceglie di accreditare l’importo dello stipendio mensile.

Trovare il miglior conto corrente oggi risulta più semplice grazie ai compratori online, strumenti attraverso i quali è possibile confrontare, a costo zero, le offerte di conti correnti disponibili sul mercato, in modo particolare quelli online.

Banche conti correnti online: i migliori per risparmiare oggi

Migliori conti correnti 2022

Un conto corrente può definirsi migliore in modo oggettivo? Dipende dai parametri di valutazione. Se lo si analizza dal punto di vista soggettivo, può essere considerato migliore di altri in relazione alle proprie esigenze.

Facciamo un esempio concreto: un conto corrente con canone gratuito solo per chi ha meno di 30 anni, non sarà di certo l’ideale per una coppia alla ricerca di un conto corrente cointestato.

Ci sono alcuni elementi che si possono comunque prendere in considerazione per valutare la convenienza di un dato conto corrente. Prendendo in esame un conto online, si tratta di:

l’ assenza del canone mensile di gestione e di commissioni sui bonifici o su altre operazioni canoniche, come il prelievo di contante;

l’ assenza dell’imposta di bollo;

la facilità di gestione, direttamente da app o PC, e di poter richiedere l’emissione di una carta di credito;

la presenza di strumenti inclusi a costo zero, come le carte di debito;

la sicurezza ;

ottime recensioni online da parte di clienti che lo hanno già sottoscritto, che si consiglia sempre di considerare.

Un conto corrente online offre poi il vantaggio di poter essere sottoscritto direttamente da casa, in pochi minuti, con una procedura di attivazione molto semplice, la firma digitale sul contratto e l’invio tramite posta elettronica. Eventuali strumenti collegati al conto, come una carta di debito o di credito, si riceveranno direttamente a casa, in genere a costo zero.

Analizziamo nelle prossime righe quali sono alcuni dei migliori conti correnti online del momento: per conoscerli fin da subito, ti invitiamo a cliccare sul link che trovi di seguito.

Migliori conti correnti online gratuiti

Tra i conti correnti online più convenienti, ovvero che non prevedono il pagamento di un canone annuale di gestione (ricordiamo che in Italia per legge non sono previsti né costi di apertura né di chiusura) è il conto online Widiba.

Si tratta di una banca 100% digitale e super affidabile, che consente di aprire il conto direttamente tramite l’utilizzo dello SPID, quindi della propria identità digitale online. Tra le sue peculiarità ci sono una piattaforma di trading online integrata, i bonifici online gratuiti, una carta di debito al momento della sottoscrizione del conto e la possibilità di richiedere carte di credito o carte prepagate.

Un altro conto corrente zero spese è il conto online proposto da UniCredit e chiamato My Genius Green, che prevede il canone annuale gratuito, bonifici e giroconti online gratis, compresi anche quelli istantanei, per i quali è solitamente previsto un costo non indifferente.

Il conto potrà essere gestito da app e PC tramite il servizio Banca Multicanale. Si riceverà la carta di debito My One, che si potrà utilizzare in tutto il mondo, in versione ecosostenibile per la salvaguardia del pianeta.

Sempre per lo stesso motivo:

non sarà previsto un carnet di assegni cartaceo;

le comunicazioni avverranno tutte in formato elettronico.

Migliori conti correnti under 30

Scendendo maggiormente nel dettaglio, mettiamo una lente di ingrandimento sui conti correnti riservati a determinate categorie di utenti, come i giovani, in particolare quelli che hanno meno di 30 anni e un potere di acquisto non troppo elevato.

Un conto da poter scegliere è SelfyConto, di Banca Mediolanum (una delle banche più sicure in Europa), con canone gratuito per tutti i clienti che hanno meno di 30 anni e gratis per i primi 12 mesi per tutti gli altri possibili nuovi clienti.

Un conto online da gestire in totale autonomia da app o PC, include una carta di debito gratuita associata al conto e i prelievi ATM a costo zero in area euro. Saranno poi gratuite operazioni bancarie quali bonifici, addebiti di utenze, pagamenti di F23M F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche.

Si avrà anche la possibilità di poter vincere un premio da 60 buoni carburante Q8 da 50 euro, del valore complessivo di 3.000 euro.

La procedura da seguire per provarci (con un briciolo di fortuna dalla propria) consiste nel:

aprire SelfyConto, come primo intestatario (quindi potrebbe anche essere un conto cointestato): perfezionare l’apertura entro il 21 settembre 2022; partecipare automaticamente all’estrazione.