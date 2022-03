I migliori conti correnti online zero spese attivabili a marzo 2022

Quali sono i migliori conti correnti online che si possono sottoscrivere nel mese di marzo 2022? Il modo migliori per individuare la soluzione a zero spese più conveniente tra tutte è l’analisi comparativa.

Il confronto tra le offerte permette infatti di mettere in evidenza gli aspetti più interessanti di un conto corrente e di comprendere quali sono i benefici ai quali si potrà avere accesso gratuitamente, verificano se siano presenti anche in un altro conto corrente.

Di seguito saranno presentati alcuni dei migliori conti correnti online a zero spese disponibili a marzo 2022, ovvero quelli proposti da:

ING Direct; Crédit Agricole; UniCredit.

Confronta i migliori conti correnti online a zero spese

1. Conto corrente Arancio di ING Direct

Il conto corrente Arancio di ING Direct è:

un conto corrente online 100% digitale, che può essere sottoscritto in pochi clic e gestito direttamente da app;

sicuro e caratterizzato dalla ricezione di una carta di debito MasterCard a costo zero, che può essere sospesa in qualsiasi momento in caso di necessità;

gratuito per un anno.

Oltre alla gratuità del conto corrente, per le attivazioni che avverranno entro il 31 marzo 2022 si riceverà anche una carta di credito gratuita per un intero anno. Al termine del periodo promozionale, sarà possibile mantenere il conto a zero spese scegliendo di:

accreditare lo stipendio o la pensione;

accreditare almeno 1.000 euro al mese.

In caso contrario, il conto avrà un costo pari a 2 euro al mese. Al suo interno, sono compresi:

i bonifici SEPA fino a 50.000 euro e i bonifici al telefono gratuiti;

i prelievi di contante in Italia e in Europa, senza commissioni;

1 modulo di assegni all’anno;

il rilascio di una carta prepagata MasterCard virtuale.

La carta di credito che si riceverà con il conto corrente ING permette di usufruire del servizio Pagoflex, con il quale sarà possibile acquistare quello che si vuole e pagarlo in più mesi (quindi a rate) sulla base delle proprie necessità. Si potrà inoltre personalizzarne in PIN e pagare anche da smartphone, tramite Apple Pay e Google Pay.

Scopri i migliori conti correnti online

2. Conto corrente online a zero spese Crédit Agricole

Il conto corrente proposto da Crédit Agricole è online e a zero spese. Si caratterizza per:

il canone mensile pari a zero;

la carta di debito con canone gratuito;

i prelievi gratuiti presso tutti gli ATM Crédit Agricole;

i bonifici SEPA online gratuiti.

Avranno invece un costo di 6 euro:

i bonifici SEPA allo sportello verso la stessa banca;

i bonifici SEPA allo sportello verso altre banche.

Le domiciliazioni bancarie sono gratuite, mentre per i bonifici istantanei si dovrà pagare una commissione pari allo 0,05% dell’importo del bonifico, con una commissione minima di 0,90 centesimi.

Tra i principali vantaggi del conto corrente di Crédit Agricole troviamo la possibilità di ricevere un cashback fino a 100 euro in buoni Amazon. Per ottenere il cashback, sarà necessario:

aprire il conto fino al 18 aprile 2022, inserendo nel form di apertura il codice promozionale Amazon;

usare la carta di debito collegata al conto per effettuare acquisti;

se si spenderanno almeno 250 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto, allora si otterrà un buono Amazon del valore di 25 euro;

se, invece, si spenderanno almeno 5000 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto, allora si otterrà un buono Amazon del valore di 50 euro;

se si spenderanno almeno 1.000 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto, allora si otterrà un buono Amazon del valore di 100 euro.

Scopri come risparmiare con un conto online a zero spese

3. Conto corrente online My Genius di UniCredit

Tra i conti correnti online a zero spese proposti da UniCredit ci sono:

il conto corrente online My Genius;

il conto corrente My Genius Green, che prevede la carta di debito biodegradabile.

My Genius è un conto corrente con costo pari a 44 euro annui: tuttavia, nel caso di sottoscrizione online sarà possibile usufruire di un conto corrente online a zero spese.

Tale conto include:

il canone annuo di una carta di debito internazionale, ovvero la carta MyOne del circuito VISA;

il canone annuo del servizio di Banca Multicanale, con il quale sarà possibile accedere a Banca via Internet, app Mobile Banking, Banca via telefono e app per Tablet;

la possibilità di accreditare lo stipendio o la pensione e di domiciliare le bollette.

My Genius sarà gratuito per le sottoscrizioni online che avverranno entro il 31 maggio 2022, che comprende i bonifici SEPA e i giroconto online gratuiti. Per aprirlo basteranno pochi minuti, un documento di riconoscimento, una webcam o fotocamera e un browser compatibile, un numero di telefono italiano e un indirizzo email.