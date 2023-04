I costi del conto corrente: come minimizzarli e ottenere il massimo dal tuo denaro

La spesa media per un conto corrente in Italia è di circa 100 euro all’anno. Si tratta di una cifra importante, che però si può abbassare con qualche accorgimento e facendo un po’ di attenzione a come si utilizza il conto.

Per non spendere più dello stretto necessario è molto importante individuare il conto corrente più adatto alle proprie necessità. Tagliare i servizi che non si usano e non fare operazioni superflue consente di minimizzare le spese e gestire con maggiore serenità i soldi che si trovano sul conto.

Riduci il costo del conto corrente confrontando le offerte di diverse banche

Risparmia su canone e imposta di bollo

A incidere di più sui costi del conto corrente sono le spese fisse, vale a dire il canone annuo e l’imposta di bollo. Eliminare i costi dell’imposta di bollo, pari a 32,40 euro all’anno, è la cosa più semplice da fare. L’imposta è infatti dovuta solo se la giacenza media del conto è superiore a 5.000 euro.

Mantenere il saldo del conto al di sotto della soglia richiesta per il pagamento dell’imposta di bollo garantisce già un ottimo risparmio. Chi ha una liquidità maggiore può prendere in considerazione degli investimenti o può approfittarne per utilizzare il denaro per fare degli acquisti.

Per minimizzare i costi del conto corrente si può intervenire anche riducendo il peso del canone mensile. Le opzioni da considerare, in questo caso, sono i conti a canone zero oppure i conti che permettono di ridurre o azzerare il canone svolgendo determinate operazioni. Spesso, ad esempio, le banche offrono il conto corrente gratuitamente a chi decide di accreditare il pagamento dello stipendio o della pensione oppure a chi sottoscrive determinati prodotti venduti dalla banca, come polizze assicurative o prodotti di investimento.

Attiva un conto a canone zero per ridurre notevolmente le spese bancarie

Diminuisci le spese riducendo al minimo le commissioni

Dopo aver individuato le soluzioni che permettono di minimizzare i costi fissi si può passare all’analisi dei costi variabili, cioè delle commissioni che la banca addebita quando vengono fatte specifiche operazioni.

I conti a zero spese sono l’opzione più economica in assoluto, ma è necessario fare attenzione, perché non sono adatti a tutti. Sottoscrivere un conto di questo tipo, infatti, vuol dire rinunciare ad alcuni servizi: in genere si tratta di conti che si possono gestire esclusivamente online e che hanno funzionalità limitate. Prima di aprirne uno è necessario chiarire quali sono le proprie esigenze e verificare che un conto a zero spese sia in grado di soddisfarle.

Un’alternativa ai conti a zero spese sono i conti che offrono operazioni gratuite fino a una certa soglia, addebitando poi un costo solo al superamento di un certo numero di operazioni. Ad esempio, la banca può decidere di non applicare costi ai primi 20 bonifici fatti durante l’anno e alle prime 20 operazioni di prelievo. Chi ha un’operatività bassa, al di sotto delle soglie fissate dalla banca, può usare il conto senza costi.

Se si vuole risparmiare sui costi del conto corrente sono sempre da preferire le operazioni fatte online anziché quelle fatte allo sportello: in molti casi i bonifici online sono gratuiti, mentre viene addebitata una commissione alta se lo stesso correntista si reca in filiale.

Valuta i conti correnti di più banche per individuare l’offerta migliore

Trova il conto corrente più conveniente per te

Per trovare la soluzione con i costi più bassi è necessario tener conto del proprio profilo di utilizzo e delle caratteristiche che deve avere il conto corrente. Mettere a confronto le offerte di tante banche, incrociando le informazioni relative ai costi del canone, alla presenza o meno di una carta di credito, alle commissioni applicate ai bonifici o ai prelievi fatti presso gli sportelli ATM di altri istituti di credito può essere complesso e richiedere molto tempo.

Il comparatore di SOStariffe.it semplifica di molto il confronto, selezionando solo le offerte delle banche che rispondono ai requisiti desiderati. In questo modo si ha un elenco completo dei migliori conti correnti ed è possibile individuare e aprire in pochi minuti il conto perfetto per le proprie necessità.