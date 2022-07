I conti correnti nel 2022 danno ancora interessi attivi?

Fonte: 123rf

Il costo dei conti correnti tradizionali ha subito diverse stangate negli ultimi anni, portando alcuni soggetti, come per esempio i pensionati meno abbienti, a optare per soluzioni alternative per il ricevimento della pensione, come le carte conto con IBAN.

Oggi è molto poco probabile trovare un conto corrente che permetta di guadagnare degli interessi: gli strumenti che offrono questa possibilità sono, invece, i conti deposito. Analizziamo allora il mercato attuale partendo dalla differenza tra un conto corrente e un conto deposito.

Scopri quali sono i migliori conti correnti online del momento

Cosa cambia tra un conto corrente e un conto deposito

Un conto corrente è uno strumento finanziario che permette di gestire il proprio denaro. Consente di effettuare una serie di operazioni, quali:

effettuare prelievi di contante, non solo presso l’ATM della propria banca, ma anche presso quelli di altre banche (nel caso dei conti correnti online non vengono solitamente previste delle commissioni);

effettuare e ricevere bonifici di denaro;

accreditare lo stipendio o la pensione;

domiciliare le utenze domestiche, come per esempio la bolletta della luce o del gas, o quella di Internet.

Le operazioni indicate sono in genere a costo zero per chi sceglie di mettere i propri risparmi in un conto corrente online, il quale può essere gestito direttamente da remoto, tramite i servizi di home e Internet banking.

Confronta le migliori soluzioni di conti online per risparmiare

Più che di interessi, nel caso del conto corrente, si può parlare di vantaggi. Potrebbero infatti essere previste, in base alla tipologia di conto sottoscritto:

l’ assenza dell’imposta di bollo , che viene pagata direttamente dall’istituto di credito;

compensazioni con carte di debito e carta di credito gratuite, grazie all’eventuale presenza di percentuali di cashback.

Il conto deposito, invece, è uno strumento che consente di ottenere dei rendimenti dal deposito dei propri soldi, per un periodo di tempo più o meno lungo. Apertura, chiusura e gestione sono gratuiti.

I tassi di interessi sui conti deposito nel 2022 possono andare da un minimo dello 0,50% a un massimo del 4%. Si consiglia di effettuare costantemente delle analisi di tipo comparativo in modo tale da essere sempre aggiornati sulla presenza di soluzioni vantaggiose.

Il conto deposito è uno strumento di investimento rischioso?

Mettere i propri soldi su un conto deposito prevede dei rischi? La risposta è negativa: si tratta infatti di strumenti di investimento che sono tutelati dalla presenza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, fino a un massimo di 100.000 euro.

Nella remota ipotesi in cui la banca dovesse fallire, si riceverebbe dunque un rimborso fino a tale importo. Quanto si può guadagnare con un conto deposito? Il totale dipende:

dalla durata del vincolo;

dal capitale depositato.

A questo proposito, si ricorda la differenza tra i conti deposito vincolati e i conti deposito non vincolati. Nel primo caso, come si può ben intuire. non sarà possibile prelevare i soldi prima del termine del vincolo (si potrebbero infatti perdere gli interessi maturati come forma di penale).

Nel secondo, invece, in caso di necessità, sarà possibile svincolare i propri soldi. Proprio in relazione alle loro peculiarità, i conti deposito vincolati sono consigliati nei casi in cui si abbia liquidità extra, da voler investire.

Conto corrente e conto deposito Illimity Bank

Tra i migliori conti correnti online e conti deposito che si possono attivare direttamente da casa, con una percentuale del 2,75% e vincoli da 24 a 60 mesi, è quello proposto dalla banca digitale Illimity.

Si potrà sottoscrivere, con un solo colpo in formato clic:

un conto deposito con tassi vantaggiosi, che prevede linee svincolabili o non svincolabili in base alle proprie necessità; un conto corrente a zero spese per sempre, con una carta di debito internazionale inclusa; Illimity connect, servizio che permette di collegare in un unico posto tutti i conti correnti attivi con altre banche, che si potranno visionare in qualsiasi momento direttamente dall’app di Illimity; la funzione progetti di spesa, la quale permette di risparmiare facilmente, ottenendo un rendimento pari allo 0,5% sulle somme accumulate.

Ecco quali sono le caratteristiche del conto deposito di Illimity Bank, per il quale non sarà necessario sostenere né una spesa di apertura iniziale e neanche un costo di gestione periodica.

CARATTERISTICHE CONTO DEPOSITO SPIEGAZIONE Veloce Il conto deposito di Illimity Bank potrà essere aperto direttamente online, in pochi minuti, anche dallo smartphone Sicuro I risparmi saranno al sicuro, grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Flessibile Sarà possibile portare per la linea di deposito che si adatta al meglio alle proprie esigenze di gestione Sarà inoltre possibile creare un numero illimitato di depositi, con importi e tempo scelti in autonomia