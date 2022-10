I conti correnti con gli interessi più alti nel 2022

Fonte: 123rf

Attivare un conto correnti con interessi bancari oggi significa scegliere un conto deposito, ovvero una particolare tipologia di conto dalla quale è possibile riuscire a ricavare un rendimento dai propri risparmi.

Ogni conto deposito avrà interessi bancari differenti: vediamo di seguito alcune delle migliori soluzioni che è possibile attivare nel 2022, prendendo in considerazione i migliori conti disponibili direttamente online.

Conti deposito e interessi bancari: come scegliere

Prima di passare ai conti deposito con interessi bancari più alti, è bene fare una precisazione sul loro funzionamento. In primo luogo, è possibile ricordare che i conti deposito sono delle forme di investimento sicure.

A differenza di altre tipologie di investimento, infatti, i conti deposito permettono di bloccare in modo vincolato o non vincolato i propri risparmi per un determinato periodo di tempo, nel corso del quale matureranno degli interessi.

Non ci sarà alcun rischio di perdere parte del proprio capitale e, nella remota ipotesi in cui la banca presso la quale sono stati depositati i propri soldi dovesse fallire, si sarebbe coperti fino a 100.000 euro.

Detto questo, in genere chi è alla ricerca di un conto deposito vorrebbe una soluzione per diversificare i propri investimenti, per esempio nei casi di una liquidità in eccesso che, vista l’inflazione e la situazione di crisi economica attuale, sarebbe meglio non tenere fermi sul conto corrente tradizionale.

Migliori conti deposito 2022 e tassi di interessi applicati

Di seguito saranno prese in considerazione alcune proposte di conto deposito davvero interessanti.

Si tratta del:

conto deposito Illimity Bank, banca italiana totalmente digitale, che ha riscosso un certo successo nel corso degli ultimi anni; conto deposito Mediolanum, altro pilastro bancario tutto Made in Italy; conto deposito UniCredit; conto deposito ING Direct; conto deposito Webank, digital bank di Banco BPM.

1. Conto deposito Illimity Bank

Illimity Bank propone un conto deposito con interessi bancari fino al 4% ogni anno, per 5 anni, in quale include:

soluzioni personalizzabili da 6 a 60 mesi;

la protezione dei depositi aderendo al Fondo Interbancario di tutela dei depositi;

accredito annuale degli interessi sulle somme vincolate da 24 a 60 mesi;

tassi promozionali fino al 13 dicembre 2022.

Sarà possibile sottoscrivere un conto deposito direttamente dal proprio smartphone, scegliendone le caratteristiche in termini di importo, durata e tipologia di linea. Sarà possibile attivare anche più di un conto deposito.

2. Conto deposito Mediolanum

Oltre che un conto corrente online a zero spese per i primi 12 mesi, Banca Mediolanum offre anche ai correntisti di altri istituti di credito operanti in Italia la possibilità di scegliere il suo conto deposito.

Il conto deposito Mediolanum con capitale svincolabile include gratuitamente:

il costo di apertura e di chiusura;

le singole operazioni.

Non è previsto alcun versamento minimo iniziale, mentre la giacenza massima è pari a 3 milioni di euro. Il conto non svincolabile prevede invece un importo minimo per vincolo pari a 100 euro e liquidazione degli interessi bancari alla fine del vincolo.

3. Conto deposito UniCredit

UniCredit offre delle soluzioni per mettere da parte i propri risparmi che prendono il nome di libretti di deposito a risparmio nominativo, che comprendono anche servizi bancari, come l’accredito dello stipendio e una carta di prelevamento gratuita. Si tratta di un prodotto che ha un costo pari a 2 euro.

In merito al conto deposito, UniCredit propone un certificato di deposito chiamato MoneyBox CD, il quale:

offre un rendimento certo e definito in anticipo e la possibilità di scegliere la durata e l’importo;

prevede un importo minimo di 5.000 euro, che si potrà incrementare per multipli di 1.000 euro;

prevede il rimborso di capitali con annessi interessi bancari alla scadenza del vincolo.

4. Conto deposito ING Direct

Deposito Arancio è il conto deposito di ING Direct, con il quale sarà possibile avere un conto con interessi bancari al 2,50% per 12 mesi.

Si caratterizza per:

l’assenza di vincoli, in quanto i soldi potranno essere trasferiti sul conto corrente o prelevati in qualsiasi momento;

essere a zero spese:;

la gestione anche da mobile, h24, 7 giorni su 7.

5. Conto deposito Webank

Dopo aver attivato il conto corrente online gratuito proposto da Webank, sarà possibile procedere con l’apertura di un conto deposito che mette a disposizione linee libere e linee vincolate di durata differente, a seconda delle proprie esigenze.

Sarà così possibile ottenere rendimenti vantaggiosi, oltre che usufruire del servizio che permette di trasferire il proprio denaro da e verso il conto corrente in modo immediato e del tutto gratuito.

In questo modo, si avrà:

denaro sempre disponibile per i soldi versati nel deposito di risparmio libero;

interessi a +0,10%, al tasso base BCE ;

la possibilità di scegliere la durata del vincolo tra 9, 12 e 18 mesi, ottenendo un interesse pari allo 0,30% annuo lordo.

L’importo massimo vincolabile per conto è di 1 milione di euro.