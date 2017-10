Guardia di Finanza alla Rai: indagini su spese di viaggio di Monica Maggioni

Un nuovo caso Minzolini in Rai? La Guardia di Finanza si trova nella sede della tv pubblica di Viale Mazzini per una acquisizione di documenti. La vicenda riguarderebbe fatti risalenti a quando l’attuale presidente, Monica Maggioni, era direttore di Rainews.

Le indagini – si legge sul sito dell’ANSA – sono state avviate dalla Procura di Roma per l’ipotesi di peculato e abuso d’ufficio in seguito alla denuncia presentata dal presidente dell’associazione ‘Rai bene comune’ Riccardo Laganà. Nell’esposto si contestano alla Maggioni presunti illeciti che sarebbero stati compiuti dal 2013 al 2015. Il riferimento sarebbe sia ai viaggi effettuati dall’attuale presidente del Cda della Rai per presentare il suo libro sia ad affidamenti senza gara d’appalto di servizi per le piattaforme dei nuovi media da parte di Rainews.

“L’accertamento della Guardia di Finanza è un atto dovuto rispetto, a quanto risulta, a una denuncia contro ignoti che riguarda episodi fin qui strumentalizzati e sui quali nessuno ha mai celato nulla”, spiegano fonti qualificate dell’azienda di viale Mazzini. “La Rai sta dando, come sempre, massima collaborazione alle autorità e sta fornendo tutta la documentazione richiesta. Si tratta – in sostanza – di una prevedibile conclusione di una vicenda che è già stata esaminata dall’Anac che ha avuto in passato dalla Rai tutti gli incartamenti necessari per una completa valutazione”.

“Stiamo fornendo tutta la documentazione richiesta che era, tra l’altro, già stata consegnata all’Autorità nazionale anticorruzione”, Lo affermano fonti della Rai confermando l’acquisizione di documenti da parte della Guardia di Finanza. La richiesta – spiegano le stesse fonti – è riferita alla vicenda, già uscita, delle trasferte dell’attuale presidente Monica Maggioni per la presentazione del suo libro.

Leggi anche:

Fazio svela il cachet: “Guadagno tanto ma con me la Rai risparmia”

Rai conferma il contratto a Vespa ma taglia il 30% del compenso

Rai, svelati gli stipendi d’oro dei conduttori e i costi dei programmi

Fabio Fazio: la sua verità sui megastipendi Rai

Rai, salta il tetto dei compensi. Salvi gli stipendi di Fazio & co.