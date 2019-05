Gruppo Bilderberg: il debutto di Renzi fra gli invitati italiani

editato in: da

Il sito ufficiale del Gruppo Bilderberg ha diffuso il programma del prossimo meeting annuale che si terrà fra il 30 maggio e il 2 giugno a Montreux, in Svizzera.

Il gruppo Bilderberg riunisce annualmente alcune fra le maggiori personalità della politica, del mondo economico-imprenditoriale, accademico e dei media. I partecipanti sono tenuti al massimo riserbo su quanto discusso nelle assemblee, mantenute private allo scopo di garantire una maggiore franchezza fra i partecipanti, che “prendono parte meeting come individui piuttosto che in qualsiasi veste ufficiale, e quindi non sono vincolati dalle convenzioni del proprio ufficio o da posizioni prestabilite”, si legge nel consueto comunicato che anticipa l’incontro.

Rispotto al meeting dello scorso anno cala uil numero dei partecipanti italiani – da nove a tre – ma non senza sorprese. Riconfermata la giornalista de La 7, Lilli Gruber, mentre spiccano i debutti di Stefano Feltri, vicedirettore de Il Fatto Quotidiano e soprattutto quello dell’ex premier Matteo Renzi. Nessun membro vicino al governo italiano invitato. Risultano presenti, al contrario, figure chiave degli esecutivi francese, olandese, tedesco ed estone.