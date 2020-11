Governo studia decreto Ristori Ter. Aumentano i beneficiari

editato in: da

La bozza della Manovra per il 2021 sarà sul tavolo del consiglio dei ministri in programma oggi lunedì 16 novembre in tarda mattinata, per poi approdare alla Camera. Intanto nel governo sarebbe emerso l’orientamento di fare una nuova richiesta di scostamento da decidere con un Consiglio dei ministri già la prossima settimana e poi un nuovo decreto legge ‘scostamento’, con misure più ampie per continuare ad affrontare l’emergenza con un decreto ‘Ristori-Ter’.

A questo proposito, c’è una dichiarazione della ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo: “il Governo è pronto a stanziare altre risorse per eventuali nuovi ristori, anche con un Ristori Ter e, eventualmente, con un nuovo scostamento di bilancio. Siamo in grado di confermare che tutti saranno aiutati, in questo momento difficile per il Paese”.

Dunque, oltre alla Manovra in Parlamento, sta per arrivare anche un DL Ristori Ter. E il governo lavora al difficile equilibrio fra tutte le diverse componenti di questi provvedimenti. Si profila una situazione in cui la Legge di Bilancio getta le basi per la ripresa 2021 con misure più strutturali, mentre i decreti Ristori risolvono in tempi rapidi le emergenze economiche con gli aiuti legati alla pandemia Coronavirus.

Il decreto dovrebbe contenere nuove misure di sostegno alle categorie economiche. Le anticipazioni della ministra Catalfo indicano la volontà di ampliare la platea degli aventi diritto agli indennizzi: non più solo le attività che devono chiudere o ridurre l’orario in base al Dpcm del 3 novembre, ma anche quelle che hanno subito perdite a causa delle restrizioni pur potendo continuare a lavorare.

Infine, non si escludono nuove proroghe per le scadenze fiscali in arrivo. Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha ufficialmente chiesto al Governo di far slittare tutti i termini di fine mese, a partire da quello relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Anche questo sarebbe un provvedimento da far confluire in un decreto.