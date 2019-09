Governo, l’Italia candida Gentiloni alla Commissione UE

editato in: da

(Teleborsa) – L’Italia ha indicato Paolo Gentiloni come candidato alla Commissione europea.

A quanto si apprende da fonti a Bruxelles, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe comunicato già nella serata di ieri alla Presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen il nome di Paolo Gentiloni come membro italiano della nuova commissione.

“Ringrazio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l’incarico conferito. E’ una responsabilità che mi onora. Cercherò con tutte le forze e con il mio lavoro di contribuire a una nuova stagione positiva per l’Italia e per l’Europa”, questo quanto commentato da Gentiloni in seguito.

Per l’ex premier probabile un portafoglio di peso: l’Economia o il Commercio.