Governo, Conte vara il ‘Family Act’ a sostegno delle famiglie

Nel corso del tavolo di lavoro per l’Agenda 2023 su Occupazione e Welfare, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affermato che il sostegno alla famiglia “è un’assoluta priorità del governo già per il 2020”.

Gli obiettivi che il governo vuole perseguire sono: il riordino e il potenziamento delle misure attualmente esistenti e l’introduzione di strumenti ancora più efficaci a sostegno della famiglia, con particolare attenzione alle famiglie numerose e a basso reddito. E’ quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi.

“Conte ha sollecitato un approfondimento già questa settimana – spiegano le stesse fonti – per definire un percorso condiviso che tenga insieme sia il ddl Delrio, attualmente in esame alla Camera, sia il disegno di legge che la ministra Bonetti si appresta a presentare in tema di misure a sostegno della famiglia. L’approfondimento tra le forze politiche e i ministri Bonetti e Catalfo dovrà definire una strategia integrata che, pur attraverso due strumenti normativi, definisca un complessivo ‘Family Act’ che incida concretamente ed efficacemente nella vita delle famiglie, favorendo in particolare quelle più numerose”.

“Per ciò che riguarda il tema del lavoro, nei prossimi giorni, saranno avviati quattro tavoli di approfondimento, promossi dal ministro Catalfo con le forze politiche di maggioranza sui seguenti sottotemi:

pensioni; salario minimo, equo compenso e rappresentanza sindacale; occupazione, formazione e ammortizzatori sociali; sicurezza sul lavoro” fanno sapere ancora fonti di palazzo Chigi, a seguito del tavolo Agenda 2023.

“All’esito di questi approfondimenti verranno decise le misure da adottare con valutazione finale di priorità. Si è quindi fatta una riflessione su Terzo Settore, giovani e sport, disabilità e non autosufficienza – aggiungono le stesse fonti -. Anche su disabilità e non autosufficienza sarà avviato, nei prossimi giorni, un tavolo, promosso dal presidente Conte e dalla ministra Catalfo, per l’individuazione delle misure da adottare con la massima priorità”.

In collaborazione con Adnkronos