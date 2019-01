Giochi: 18,9 miliardi spesi dagli italiani nel 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Una raccolta pari a 107,3 miliardi di euro, una spesa effettiva degli italiani corrispondente a 18,9 miliardi ed entrate erariali per poco meno di 9,9 miliardi. Con questi dati, il mondo del gioco ha confermato per il 2018 un andamento stabile, soprattutto in funzione della spesa affrontata dai giocatori contro quella dell’anno precedente.

Lo si evince dall’elaborazione pubblicata da Aimeg, che evidenzia come ad aggiudicarsi il 45% del mercato siano state Slot e VLT. Le prime, secondo Aimeg, avrebbero incassato una diminuzione della raccolta rispetto al 2017, mentre le VLT avrebbero segnato un aumento del 3,3%, attestandosi a 24,3 miliardi. Sempre nella sfera degli apparecchi da intrattenimento, gli italiani avrebbero realizzato una spesa effettiva da 7,2 miliardi per le Slot, meno 5,4 punti percentuali rispetto allo scorso anno, contro l’incremento del 3,7% nella spesa toccato da VLT. Slot e VLT, avrebbero comunque fruttato alle casse dello Stato complessivi 6 miliardi in entrate erariali.

A metà del podio, secondo nel mercato dell’intrattenimento in termini di raccolta, compare il gioco online, che nel 2018 ha rappresentato il 21,7% del mercato, con incassi complessivi da 23,3 miliardi. Vista l’alta percentuale di payout (ritorno in vincita), però, la spesa nel gioco online si è attestata a 850 milioni, mentre l’erario ha beneficiato di 168 milioni.

Importante, inoltre, il mercato delle lotterie istantanee, che hanno incassato 9,1 miliardi confermando i valori dello scorso anno. Bene anche il Lotto, che ha totalizzato una raccolta da 8 miliardi, in crescita del 6,9%, con una spesa costante pari a 2,4 miliardi. In linea con l’anno precedente anche la raccolta del bingo, mentre perdono quota i giochi a base ippica.