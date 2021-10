Freddo in arrivo: le offerte gas per risparmiare sul riscaldamento

Le prime avvisaglie di freddo iniziano a farsi sentire con l’arrivo della stagione autunnale che è stata, tra l’altro, caratterizzata da una serie di rincari sia sulla materia prima gas sia sulla componente luce.

Come si possono trovare le offerte più convenienti e con le quali risparmiare rispetto ai prezzi del mercato tutelato? La soluzione è rappresentata dal passaggio al mercato libero, tramite la scelta di un’offerta con un nuovo fornitore.

Vediamo di seguito le soluzioni più convenienti per ottimizzare i costi della bolletta del gas attraverso una simulazione effettuata con il comparatore di tariffe gas di SOStariffe.it e basata su una famiglia di 3 persone che abita in una casa di 80 metri quadri.

Scopri le migliori offerte gas per risparmiare questo inverno

L’offerta gas di Pulsee

Pulsee è il fornitore del mercato libero che, attualmente, permette di accedere ai maggiori risparmi rispetto al prezzo del mercato tutelato. La sua offerta gas ZeroVentiquattro Gas, che potrà essere attivata anche in modalità Dual Fuel, prevede il prezzo scontato del gas del 60%.

Si caratterizza:

per un risparmio annuale di quasi 400 euro rispetto al mercato tutelato;

per il prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi;

per i pagamenti tramite RID o carta di credito.

Clicca qui per approfittare della grande convenienza di Pulsee

L’offerta gas di Eni gas e luce

La migliore offerta gas proposta dal fornitore Eni gas e luce si chiama Link. Si tratta di una promozione con prezzo bloccato che prevede la compensazione di anidride carbonica e il check up energetico gratuito.

Questa offerta permette di ottenere:

un risparmio annuo fino a 390 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato;

uno sconto del 20% sul corrispettivo gas per il primo anno di fornitura nel caso in cui si scegliesse di attivare la domiciliazione della bolletta sul proprio conto e la bolletta elettronica.

Scopri tutti i vantaggi dell’offerta Link

L’offerta gas di Engie

La migliore promozione sulla componente gas proposta da Engie si chiama Energia 3.0 Light 12 mesi e permette di risparmiare fino a 360 euro rispetto al prezzo previsto in Maggior Tutela.

Tra i vantaggi inclusi, si annoverano:

il pagamento tramite RID;

la bolletta elettronica;

il prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi;

uno sconto in bolletta fino a 300 euro grazie al programma Porta un amico in Engie.

In alternativa, sarà anche disponibile la stessa promozione, ma con un prezzo bloccato fino a 24 mesi. Secondo la stima ottenuta utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, in questo caso si potrà riuscire a risparmiare fino a 350 euro circa all’anno.

Clicca per saperne di più sulla promozione gas di Eni

L’offerta gas di Wekiwi

La migliore offerta gas dell’operatore Wekiwi è Gas Prezzo fisso 12 mesi, che prevede il prezzo bloccato, i pagamenti tramite RID e un risparmio pari a 355 euro circa all’anno.

La promozione si caratterizza per il cosiddetto meccanismo della carica mensile, attraverso il quale si pagheranno soltanto i costi stimati al momento della sottoscrizione del contratto e si riceveranno conguagli solo sui consumi reali. Si avrà inoltre diritto a uno sconto aggiuntivo nel caso di utilizzo dell’area personale Wekiwi.

Scopri di più su Gas Prezzo Fisso 12 mesi

L’offerta gas di Edison

Edison propone la promozione sulla componente gas Edison Sweet Gas, con la quale si potranno risparmiare fino a 325 euro rispetto al costo del mercato tutelato.

La tariffa in questione, si caratterizza per:

il prezzo bloccato per 24 mesi;

il pagamento tramite RID o carta di credito;

l’attivazione gratuita;

il programma fedeltà EdisonVille, che prevede anche un premio di benvenuto;

uno sconto fino a 210 euro attivando questa promozione in modalità Dual Fuel, ovvero in concomitanza alla stessa offerta sulla componente luce.

Approfitta della convenienza proposta dall’operatore Edison

L’offerta gas di Enel

Enel propone un’offerta sulla componente gas chiamata e-light gas, con la quale si possono risparmiare fino a 350 euro all’anno rispetto ai costi del mercato tutelato.

Questa tariffa si caratterizza per:

il prezzo bloccato;

il pagamento tramite RID;

la bolletta elettronica;

il servizio di notifiche via SMS;

il programma fedeltà enelpremia WOW.

Clicca qui per avere maggiori informazioni sulla tariffa gas di Enel

In generale, un modo per riuscire a risparmiare sul costo del gas consiste nell’approfittare del bonus sociale gas (la cui erogazione per il 2021 è prevista in automatico grazie a un sistema di dati incrociati tra Arera e INPS), il quale potrà essere richiesto se in possesso di uno dei seguenti 3 requisiti:

avere un reddito ISEE che non superi gli 8.265 euro;

avere almeno quattro figli a carico (famiglia numerosa) e un ISEE non superiore a 20.000 euro;

essere titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.