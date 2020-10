Apple e il tech in cima alla classifica dei marchi

Apple, Amazon, Microsoft, Google, Samsung. La pandemia spinge la tecnologia, non solo in Borsa ma anche come valore dei marchi. La prima azienda estranea al tech è Coca Cola, al sesto posto: è quanto risulta dall'indagine annuale di Interbrand che ha stilato la classifica 2020 dei 100 brand globali a maggiore valore economico