Supply chain finance: cos’è e come funziona

Nei periodi di crisi economica, le difficoltà che un’impresa ha nel finanziare il proprio capitale circolante (ossia, le sue esigenze di liquidità a breve termine) possono avere conseguenze tutt'altro che secondarie non solo sulla sua sopravvivenza, ma anche su quella dell’intera filiera di cui è parte. Nel caso in cui un’impresa dovesse fallire a causa della mancanza di liquidità, infatti, tutte le altre ne risentirebbero inevitabilmente. Per questo motivo, nel corso della crisi finanziaria del 2008, sono nate soluzioni di Supply Chain Finance, che hanno permesso di innovare in maniera significativa il settore dei finanziamenti del capitale circolante di un’azienda.