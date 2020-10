I supermercati più convenienti 2020: dove costa meno fare la spesa secondo Altroconsumo

Una famiglia spende in media 6.570 euro l’anno per fare la spesa. Una cifra altissima, che, dicono i numeri, potrebbe essere contenuta, e anche parecchio. Lo dimostra l'ultima inchiesta di Altroconsumo sui supermercati italiani, che incorona ogni anno le insegne più virtuose dal punto di vista del risparmio, fornendo una fotografia dettagliata dei supermercati più economici in cui fare la spesa.