Gli sportivi più pagati al mondo del 2018-19: la classifica Forbes

Come ogni anno, la rivista economica statunitense Forbes ha rilasciato la sua classifica degli sportivi più pagati al mondo. Al vertice troviamo tre calciatori, che occupano per intero il podio di questa edizione 2018-2019. E, come è semplice immaginare, si tratta di Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, elencati in stretto ordine di classifica. Non lasciatevi però impressionare dal podio: il calcio è uno sport “secondario” in questa graduatoria. A farla da padrone sono invece gli sport americani (basket e football, in particolare): gli atleti dello sport a stelle e strisce occupano il 60% circa dei primi 100 posti, lasciando alle altre discipline solo le briciole. Nella top 100, infine, troviamo una sola donna: Serena Williams, relegata nella seconda metà della classifica.